2023年國旅2億人次寫新高！出國每人每次均消6萬

屏東小琉球是國內旅遊熱點。（資料照）

2024/08/01 18:36

〔記者蔡昀容／台北報導〕2023年國人國內旅遊（國旅）達2億人次，創歷年新高，每人每次平均旅遊支出2396元；出國旅次達1180萬旅次，每人每次平均消費支出6萬481元。交通部觀光署分析，疫情之後，民眾傾向當日來回、自由行、居住區內的短距離旅遊。

觀光署統計，去年12歲以上國人國旅達2億675萬旅次，較2022年1億6856萬旅次增加22.66％，並較疫情前（2019年）1億6928旅次增加22.13％；9成國人至少從事1次國旅，較2022年8成8增加，但較疫前9成1略減。

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國人選擇在生活圈周邊區域旅遊的旅次超過6成，較2019年5成6為高；北部主要是城市觀光、中部宗教活動、南部藝文展覽、東部生態賞景、離島是人文古蹟。

觀光署推估，12歲以上國人國旅總支出4954億元，較2022年成長26.90％，較疫前成長26.15％。

去年國人出國總次數為1180萬旅次，恢復至疫前約7成，每人每次平均消費支出6萬481元，較疫前4萬7802元成長2成7；旅遊總支出為7134億元，較疫前恢復8成7。

出國到訪仍以東北亞地區居多，且較疫前增加；到訪東南亞亦增加、中國港澳則減少；自由行佔多數達7成5，團體2成5。

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