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「微型電動二輪車」掛牌投保才能上路 11/30施行

電動自行車11月30日起正式納管，並更名為「微型電動二輪車」，依法必須登記領用懸掛號牌，並投保強制險才可上路。圖為高市交通大隊今加強路檢提醒。（民眾提供）

電動自行車11月30日起正式納管，並更名為「微型電動二輪車」，依法必須登記領用懸掛號牌，並投保強制險才可上路。圖為高市交通大隊今加強路檢提醒。（民眾提供）

2024/08/01 17:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕電動自行車11月30日起正式納管，並更名為「微型電動二輪車」，依法必須登記領用懸掛號牌，並投保強制險才可上路。高市交通大隊今起加強路檢提醒，雖暫不開罰，但11月30日正式執法，車主應儘速完成掛牌程序，以免受罰。

微型電動二輪車簡稱「微電車」，未來必須登記領用懸掛號牌，同時投保強制險後，才可上路騎乘，至於在規定實施前已買車的舊車主，則有2年的緩衝期，距離申掛牌僅剩下4個月時間，今年11月30日正式執法，請車主應儘速完成掛牌程序，以免受罰。

交通大隊表示，微型電動二輪車因不需考照即可上路，深受部分學生、菜籃族及外籍人士喜愛，但這類無牌照且未強制投保的車輛，發生事故衍生賠償問題，若是涉及肇事逃逸案更是難以追查。

因此，立法院修正通過《道路交通管理處罰條例》，將微電車納管，除須登記領用懸掛號牌、投保強制險外，也需遵守相關交通管理規定，讓使用者與用路人更有保障。

辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理），有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件，至各公路監理機關辦理微電車實車查核，合格後，由各公路監理機關核發牌照。

交大大隊長黃元民指出，微型電動二輪車車主務必於規定時限內完成掛牌程序，使用時也請遵守相關規定，需年滿14歲、配戴安全帽、不可載人、也不可任意改裝，違者除將受罰外，也容易於用路時產生危險，得不償失，本大隊也將持續與監理單位配合不定期、不定時實施聯合稽查，加強攔查取締及宣導。

電動自行車11月30日起正式納管，並更名為「微型電動二輪車」。（民眾提供）

電動自行車11月30日起正式納管，並更名為「微型電動二輪車」。（民眾提供）

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