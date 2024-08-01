為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新竹縣籌設公立技術型高中 先與台科大合作課程實驗班

新竹縣政府今（1日）與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄（MOU），由縣長楊文科（左）與校長顏家鈺（右）代表簽署。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今（1日）與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄（MOU），由縣長楊文科（左）與校長顏家鈺（右）代表簽署。（記者廖雪茹攝）

2024/08/01 17:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為提升縣立高中專業課程素養、籌備新設技術型高中，今（1日）與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業課程的研發等進行討論與規劃；未來就微型課程、移地學習或產學攜手都能進一步合作。

MOU由縣長楊文科與校長顏家鈺偕教務長陳素芬代表簽署，同行與會者有副校長蘇順豐、新竹校區組長湯雁鈞。

楊文科表示，縣府為讓學子就近入學，規劃5大方案，除增高中外，在技職增AI及生物醫學課程，相信這次簽訂後，未來不只學生可以參與很多先修課程，高中老師也可以進修相關學位課程，對竹縣未來教育史發展是一個新里程碑。

顏家鈺說，台科大師生研究與產業緊密相連，技職實作與理論基礎並重更是業界看重的就業能力與優勢。很高興藉這機會，表達改變教育不能夠只是在大學著手，更需要向下包括高中、國中等，這次合作希望協助實驗班規劃課程，相信產業界對訓練出來的學生會更加有興趣，未來該校也會逐步擴大領域。

教育局長楊郡慈表示，竹縣高中課程輔導團轉型「課程素養中心」有重要的使命，是讓區域內學生在縣立高中的治辦中真切感受到「課程先行」，縣府的願景及方向是希望打破學校成績排名、服膺適性發展，讓學生和家長看見適合的學習環境：這也是各校積極發展特色班的原因。

目前2所縣立高中將於114學年度增辦特色實驗班，其校訂課程、學習及評量方式可以不受現行課綱所限，學校可以利用多元選修課和彈性學習時間，安排專屬於實驗班深化學習的課程等多元的方式。

新竹縣政府今與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄，雙方將就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業課程的研發等進行討論與規劃；未來就微型課程、移地學習或產學攜手都能進一步合作。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄，雙方將就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業課程的研發等進行討論與規劃；未來就微型課程、移地學習或產學攜手都能進一步合作。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新竹縣高中再增校增班！竹東自強國中改制完全中學 發展高職
2024/02/06 16:27

新竹縣高中再增校增班！竹東自強國中改制完全中學 發展高職
竹縣府與清大簽訂MOU 合作高中課程專業發展計畫
2023/12/18 17:03

竹縣府與清大簽訂MOU 合作高中課程專業發展計畫

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
竹縣湖口高中遷校工程今上樑預訂2025年完工 將增設普通班9班
2024/03/20 14:18

竹縣湖口高中遷校工程今上樑預訂2025年完工 將增設普通班9班

公勢力加持投資台灣正夯 企業佈局首選桃園新時代A辦地標
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播