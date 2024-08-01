新竹縣籌設公立技術型高中 先與台科大合作課程實驗班

新竹縣政府今（1日）與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄（MOU），由縣長楊文科（左）與校長顏家鈺（右）代表簽署。（記者廖雪茹攝）

2024/08/01 17:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為提升縣立高中專業課程素養、籌備新設技術型高中，今（1日）與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業課程的研發等進行討論與規劃；未來就微型課程、移地學習或產學攜手都能進一步合作。

MOU由縣長楊文科與校長顏家鈺偕教務長陳素芬代表簽署，同行與會者有副校長蘇順豐、新竹校區組長湯雁鈞。

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楊文科表示，縣府為讓學子就近入學，規劃5大方案，除增高中外，在技職增AI及生物醫學課程，相信這次簽訂後，未來不只學生可以參與很多先修課程，高中老師也可以進修相關學位課程，對竹縣未來教育史發展是一個新里程碑。

顏家鈺說，台科大師生研究與產業緊密相連，技職實作與理論基礎並重更是業界看重的就業能力與優勢。很高興藉這機會，表達改變教育不能夠只是在大學著手，更需要向下包括高中、國中等，這次合作希望協助實驗班規劃課程，相信產業界對訓練出來的學生會更加有興趣，未來該校也會逐步擴大領域。

教育局長楊郡慈表示，竹縣高中課程輔導團轉型「課程素養中心」有重要的使命，是讓區域內學生在縣立高中的治辦中真切感受到「課程先行」，縣府的願景及方向是希望打破學校成績排名、服膺適性發展，讓學生和家長看見適合的學習環境：這也是各校積極發展特色班的原因。

目前2所縣立高中將於114學年度增辦特色實驗班，其校訂課程、學習及評量方式可以不受現行課綱所限，學校可以利用多元選修課和彈性學習時間，安排專屬於實驗班深化學習的課程等多元的方式。

新竹縣政府今與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄，雙方將就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業課程的研發等進行討論與規劃；未來就微型課程、移地學習或產學攜手都能進一步合作。（記者廖雪茹攝）

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