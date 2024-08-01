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竹市都更辦公室揭牌 包租代管及租屋補貼服務全都有

新竹市住宅及都市更新辦公室揭牌，將提供包租代管及租屋補貼等申請服務。（記者洪美秀攝）

新竹市住宅及都市更新辦公室揭牌，將提供包租代管及租屋補貼等申請服務。（記者洪美秀攝）

2024/08/01 17:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市大同路108號舊城再生基地化身為都更辦公室今天揭牌，市府都發處表示，大同路108號的前身是竹市老字號「新陶芳餐館」，日治時代的5層洋樓，透過都市計畫變更回饋，由民間捐贈市府，如今再轉型為都更中心，未來將提供租金補貼及包租代管等服務，讓市民享有更便利的服務。

都發處表示，為活化竹市舊城區，減少人口成長造成的環境衝擊，國家政策鼓勵加速推動都市更新，因此將便民輔導服務及都市更新、住宅補貼、包租代管等業務的執行在舊城區成立「住宅及都市更新辦公室」，除活化空間，也鼓勵有租金補貼需求市民可來此申請。

未來辦公室啟用後將協助辦理竹市住宅補貼、包租代管及都市更新輔導等服務，並推動住宅及都市更新政策，建立民眾申請及溝通單一窗口機制，目前竹市30年以上的危老建築，依請照數統計約有1萬件，有些老舊社區想推動都更，但礙於重建條件不佳，即使住戶有高度意願，仍無都更事業機構願意投入整合重建，因此市府將在此提供媒合服務據點。

都發處說明，住宅及都市更新辦公室會協助民眾辦理竹市住宅補貼、包租代管便民服務，目前竹市包租代管申請案件約600件，申請租金補貼1萬5011件，未來會針對都市更新政策推動公辦都市更新，建立民眾溝通窗口，透過市府把關讓民眾了解住宅政策，保障市民基本居住權利。

新竹市住宅及都市更新辦公室揭牌，將提供包租代管及租屋補貼等申請服務。（記者洪美秀攝）

新竹市住宅及都市更新辦公室揭牌，將提供包租代管及租屋補貼等申請服務。（記者洪美秀攝）

新竹市住宅及都市更新辦公室揭牌，將提供包租代管及租屋補貼等申請服務。（記者洪美秀攝）

新竹市住宅及都市更新辦公室揭牌，將提供包租代管及租屋補貼等申請服務。（記者洪美秀攝）

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