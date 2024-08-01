走過烏俄戰爭等動盪 台灣港群2024上半年貨量與營收雙成長

蘇澳港旅運中心啟用暨郵輪首航。（圖由台灣港務公司提供）

2024/08/01 16:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕全球經貿與海運市場動盪，台灣港務公司歷經烏俄戰爭、紅海危機、塞港等國際情勢變化，2024年上半年港群貨櫃裝卸量估約695萬TEU（20呎標準貨櫃），較去年同期增加3.21％；總收入可達124.89億元，較去年同期增加4.69％，貨量與營收雙雙成長，均創佳績。

據港務公司統計，今年上半年的貨物裝卸量，與去年相比增幅最多是安平港，達544.45％，台北港減少幅度最多，減少23.08％。今年上半年郵輪預報，台灣港群預估476艘次、83.9萬人次。

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港口建設方面，高雄港7月啟用的第七貨櫃中心，建造5席水深18公尺的深水碼頭，可同時提供4艘2.4萬TEU級貨櫃輪靠泊作業，由長榮海運公司進駐打造為高度自動化貨櫃碼頭，可為高雄港增添每年最高650萬TEU作業量，鞏固高雄港東亞重要貨櫃港口戰略位置；另外，現正辦理台中港37、38號碼頭、新建填方區工程及高雄港A6碼頭、新生地填築工程，為第3階段風場開發作準備。

客運方面，今年國際郵輪來台預報共計476艘次，較去年增加46％，來台旅客人次預估可達83.9萬人，比去年增加53％。亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC Bellissima）首度以基隆港為母港，並採取基隆、日本雙母港營運模式，蘇澳港新建的旅運中心也迎來日籍豪華郵輪「日本丸」首航；水岸遊憩方面，港務公司6月也與亞果遊艇集團簽約，於台北港投資開發遊艇碼頭。

航港公司表示，為升級港口品質，應用物聯網結合AI技術進行大數據分析，持續完善「商港海氣象資訊系統」監測設備，建立預警機制全時監控海氣象變化；升級「危險品安全管理平台」、打造台灣港群營運總部「港區動態監控中心」，整合港區營運動態進行緊急應變事件處理。

高雄港第七貨櫃中心啟用營運。（圖由台灣港務公司提供）

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