宜縣議員提案補助女性凍卵？ 衛生局：有法律與現實問題

宜蘭縣議員提案補助女性凍卵？縣衛生局：有法律與現實問題，圖為往年新生兒照片。（資料照）

2024/08/01 16:06

〔記者游明金／宜蘭報導〕許多縣市針對女性都有凍卵補助政策，宜蘭縣議員林詩穎等人提案，盼縣政府針對縣籍25至45歲女性，如接受冷凍卵子療程，補助凍卵營養金2萬5000元及車馬費3000元。縣衛生局表示，補助女性凍卵，目前有法律與現實面問題需要評估，外縣市有補助政策，我們尊重。

宜蘭縣議員林詩穎、林佩螢、謝家倫、謝正信等4人，在議會提案希望宜蘭縣政府能編列預算補助縣籍25至45歲女性，終身一次的凍卵補助，跟進其他縣市政府腳步，嘉惠有生育意願女姓，提高宜蘭縣生育率。

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宜蘭縣衛生局近日函文稱，經查宜縣並無可配合之人工生殖機構，僅博愛醫院與台北婦產科診所合作，在博愛進行人工生殖前置作業，待取卵手術及胚胎植入時，則前往台北婦產科診所執行後續處置。

衛生局表示，凍卵屬醫療行為，須經過多次藥物、超音波檢查及以侵入性的腹腔鏡取卵等繁複過程，對婦女身體健康有一定風險。

衛生局指出，凍卵技術並未成熟且費用昂貴，依據台大醫院2022年研究發現，18年間645名女性凍卵，使用率不到10%，活產者僅有2.6%，且目前人工生殖法僅保障不孕夫妻，單身女性凍卵尚無相關規範。

衛生局長徐迺維說，目前人工生殖法只適用於合法的異性夫妻，同性、同居未結婚均不能適用，且凍卵使用率與成功率極低，就法律與現實面的考量，都還有評估需要，但宜縣會持續關注後續議題發展，再依實際需求研議相關補助的可能性，以回應民眾需求。

林詩穎說，許多未婚婦女30歲出頭，為了工作暫時還沒有結婚打算，有人則是結婚了，因為家計暫時沒有生孩子打算，但她們都希望未來有自己孩子，考量卵子狀況與健康，希望趁年輕時凍卵，因此建議縣府能給予終身1次的補助，不要拿中央政策與法令來塘塞，很多縣市都已經有凍卵補助。

據了解，凍卵療程約需8萬至12萬元，台北市、新北市、嘉義市、桃園市等縣市政府，都有針對癌友提供醫療性凍卵補助。而桃園市、新竹市、雲林縣、苗栗縣則有一般性凍卵補助，補助經費落在2萬元到3.5萬元不等。

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