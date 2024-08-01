能登半島地震震出核災避難問題 日本前議員北野進：台核電廠不應延役
〔記者陳嘉怡／台北報導〕今年元旦，日本石川縣能登半島發生7.6強震，至今仍有遭震毀的道路尚未復原。日本石川縣前議員北野進近日來台接受本報訪問，分享地震與核電風險第一手觀察，此次地震導致聯外道路嚴重毀損，是過去防災避難演練從未想像過的，慶幸當地已無運轉中的核電廠，否則倘若發生核災居民很可能無處躲；盼以能登經驗示警，呼籲台灣的核電廠不應延役。
北野進在石川縣當地推動反核運動逾30年，除推動阻止珠洲核電廠建設，也擔任「廢除志賀核電廠！」訴訟的原告團長。他表示，此次能登半島地震再次喚醒日本民眾餘悸猶存的記憶，地震發生時日本民眾聚焦災區附近有無核電廠，擔心福島核災事件重演，幸好珠洲核電廠未興建、志賀核電廠則在福島核災後停止運轉至今，否則依照此次地震損害程度，情況可能比福島更為嚴重。
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北野進指出，此次能登半島大地震，也看見過去地震及核災複合式防災演練的漏洞，過去志賀核電廠的防災演練，僅設定一條路不通的情境，但這次能登地震威力驚人，造成核電廠附近幾十處的道路都無法通行，且半年過去至今仍有多處道路尚未復原，倘若核災發生，居民將被困在災區、暴露在輻射威脅中無處可躲，外界也很難進入災區支援；至於從海上搭船逃生，則還要考慮到地震可能引發海嘯的問題。
去年日本政府通過綠色轉型（GX）法案，強化活用核電新措施、延長核電運轉年限等；而前陣子台灣也有立委主張透過修法讓核電廠延役。北野進表示，日本政府雖強調核電廠延役會以「嚴格安全審查」為前提，但安全性終究令人存疑，例如安全審查能否針對全部零組件進行檢查，反應爐超過40年使用年限，其承受度及脆弱程度能否如實檢查出來也是問題。
面對利用核電減碳，北野進提到，日本的確有部分人士主張考量到碳中和，應該讓核電廠重啟，但事實上增加核電的同時也需保留火力發電，彌補核電意外造成的電力缺口，核電和火力發電兩者是成套的，由此來看核電就沒有所謂低碳。他並提到，核電廠重啟可能會阻礙再生能源發展，例如日本的九州電力公司，重啟川內和玄海兩座核電廠後，反而減少甚至停止原有的太陽能發電計畫。
北野進說，台灣與日本都是多地震的國家，沒有人能夠保證下一次大地震何時來臨、會不會襲擊核電廠，他在經歷能登半島地震、幸運倖存的立場上，呼籲台灣不該讓核電廠延役，並期待明年台灣能成為亞洲首個實現非核家園的國家，這對日本反核人士來說將是最大的榜樣。