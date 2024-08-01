能登半島地震震出核災避難問題 日本前議員北野進：台核電廠不應延役

日本石川縣前議員北野進近日來台分享能登地震與核電風險的第一手觀察，並以能登經驗示警，當地震與核災重疊時將難以逃生避難。（記者陳嘉怡攝）

2024/08/01 14:04

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今年元旦，日本石川縣能登半島發生7.6強震，至今仍有遭震毀的道路尚未復原。日本石川縣前議員北野進近日來台接受本報訪問，分享地震與核電風險第一手觀察，此次地震導致聯外道路嚴重毀損，是過去防災避難演練從未想像過的，慶幸當地已無運轉中的核電廠，否則倘若發生核災居民很可能無處躲；盼以能登經驗示警，呼籲台灣的核電廠不應延役。

北野進在石川縣當地推動反核運動逾30年，除推動阻止珠洲核電廠建設，也擔任「廢除志賀核電廠！」訴訟的原告團長。他表示，此次能登半島地震再次喚醒日本民眾餘悸猶存的記憶，地震發生時日本民眾聚焦災區附近有無核電廠，擔心福島核災事件重演，幸好珠洲核電廠未興建、志賀核電廠則在福島核災後停止運轉至今，否則依照此次地震損害程度，情況可能比福島更為嚴重。

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北野進指出，此次能登半島大地震，也看見過去地震及核災複合式防災演練的漏洞，過去志賀核電廠的防災演練，僅設定一條路不通的情境，但這次能登地震威力驚人，造成核電廠附近幾十處的道路都無法通行，且半年過去至今仍有多處道路尚未復原，倘若核災發生，居民將被困在災區、暴露在輻射威脅中無處可躲，外界也很難進入災區支援；至於從海上搭船逃生，則還要考慮到地震可能引發海嘯的問題。

去年日本政府通過綠色轉型（GX）法案，強化活用核電新措施、延長核電運轉年限等；而前陣子台灣也有立委主張透過修法讓核電廠延役。北野進表示，日本政府雖強調核電廠延役會以「嚴格安全審查」為前提，但安全性終究令人存疑，例如安全審查能否針對全部零組件進行檢查，反應爐超過40年使用年限，其承受度及脆弱程度能否如實檢查出來也是問題。

面對利用核電減碳，北野進提到，日本的確有部分人士主張考量到碳中和，應該讓核電廠重啟，但事實上增加核電的同時也需保留火力發電，彌補核電意外造成的電力缺口，核電和火力發電兩者是成套的，由此來看核電就沒有所謂低碳。他並提到，核電廠重啟可能會阻礙再生能源發展，例如日本的九州電力公司，重啟川內和玄海兩座核電廠後，反而減少甚至停止原有的太陽能發電計畫。

北野進說，台灣與日本都是多地震的國家，沒有人能夠保證下一次大地震何時來臨、會不會襲擊核電廠，他在經歷能登半島地震、幸運倖存的立場上，呼籲台灣不該讓核電廠延役，並期待明年台灣能成為亞洲首個實現非核家園的國家，這對日本反核人士來說將是最大的榜樣。

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