招聘標案還在紙上作業 竹市家長憂「外師出走潮」

113新學年度開始，有家長投訴指新竹市外師招聘標案至今還在紙上作業，擔憂優秀的外師已出走到其他縣市，對竹市學生來說是一大損失。示意圖。（市府教育處提供）

2024/08/01 14:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕今天是113學年度開始之日，有學校及家長投訴指出，新竹市113學年度預計招聘46名市聘外籍教師，但教育處至今沒動靜，鄰近的新竹縣早在6月底就完成外師招聘作業，竹市外師招聘專業服務標案要等到8月15日才完成作業，等同標案還在紙上作業，家長憂心優良外師早就獲聘到外縣市，根本無法留住優秀的外師，更質疑外師招聘是既定時程，教育處進度落後，擺明行政螺絲掉滿地。

對此，市府教育處表示，市聘外師招聘標案會在15日前完成作業，開學前所有外師都會完整就位，英資中心後續也會協助外師進行開學前的備課與銜接。

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有家長及學校投訴說，往年外師招聘作業多在6月底完成，主要是要銜接新的學年度，但113學年度已開始，至今外師招聘作業都未開標，學校也接獲有外師因擔憂未能獲續聘，已轉往其他鄰近縣市擔任外師，讓學校平白損失優秀的外師，更憂心如果開學後外師無法就位，也會影響教學進度與時程。

有學校表示，竹市推動外師協同教學已20年，外師招聘作業並非今年的新業務，照理早該在6月底前就完成招聘，以利進行教學整備工作及辦研習活動，如今新學年度已開始，但外師仍空缺，讓學校整體的備課及研習活動被迫往後延，質疑教育處招聘作業太慢，將影響教學進度與品質。

家長也說，已聽聞不少優秀外師因竹市招聘作業太慢，已轉往鄰近的新竹縣，且已甄選獲聘，代表竹市已流失優秀的外師，這對竹市推動雙語教育及國際課程是極大的諷刺，且外師招聘行政作業遲還在紙上作業，實在讓人難以接受。

家長抱怨新竹市外師招聘標案至今還在紙上作業，擔憂優秀的外師已出走到其他縣市。（市府教育處提供）

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