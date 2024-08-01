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台灣旅遊團探險北極 驚喜目擊「北極熊哺乳2幼熊」珍貴畫面

晴天旅遊組團探險北極，目擊北極熊哺乳畫面。（圖由晴天旅遊提供）

晴天旅遊組團探險北極，目擊北極熊哺乳畫面。（圖由晴天旅遊提供）

2024/08/01 12:33

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣旅遊團遊北極，驚喜捕捉到北極熊哺乳畫面。晴天旅遊表示，靠近正北極點的探險團，7月30日捕捉到1隻北極熊媽媽為2隻幼熊哺乳畫面，時間超過30秒，相當珍貴也感到驚喜。

晴天旅遊連續15年組織南北極探險旅遊，這次成員由15位台灣遊客組成，搭乘龐洛遊輪夏古號前往正北極點。

晴天旅遊表示，在夏古號上，科學家為遊客介紹北極環境和動植物，並隨同探險隊員一起進行冰上健行和冰泳等特別活動；北極熊媽媽為2隻幼熊哺乳的溫馨場景，研究北極熊24年的極地探險家也為之興奮。

晴天旅遊指出，北極熊主要食用魚類，使得北極熊奶富含營養，其中的高脂肪含量也是幼熊快速成長的關鍵因素。

晴天旅遊表示，北極熊幼崽出生時體重不到1公斤，而在哺乳期的2個月內，每天以30克速度增重；3個月後，幼崽隨母熊離巢，體重可達15公斤；隨後的2年內，幼熊體重會迅速增加到100公斤以上，這段時間，幼熊依賴母熊的指導，學習捕獵和生存技能。

晴天旅遊說，北極圈內現約有5、6千隻北極熊，生存狀況受科學家嚴密監控；在這次的探險中，除了哺乳畫面，團隊也拍到北極熊媽媽帶著兩隻幼熊在冰上漫步的溫馨場景。

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