磁暴影響？雷達回波驚見「領域展開」 氣象署緊急關閉

昨傍晚的雷達回波圖，只見整個台灣，被以北部為圓心的降水粒子所包圍，畫面相當魔幻。（圖擷自中央氣象署）

2024/08/01 11:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署雷達回波在昨傍晚驚見異常，觀測到以台灣北部為中心的圓形繽紛結界包圍，立刻引發網友議論，氣象署指出，雷達因不明因素（可能遮蔽或故障等）觀測出現狀況，一度關閉五分山雷達。

臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」，貼出1張昨傍晚的雷達回波圖，只見整個台灣，被以北部為圓心的降水粒子所包圍，畫面相當魔幻，粉專笑稱「氣象武器不小心現形」，相關畫面立刻引發網友議論：「天氣控制器果然存在」、「變成萬花筒了」、「難道我們真的有氣象武器嗎」、「領域展開」，也有網友認真表示，應該是近日太陽磁暴影響吧。

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對於雷達回波異象，氣象署一度關閉五分山雷達維護，表示因不明因素（可能遮蔽或故障等）觀測出現狀況。

所謂的「雷達回波」為雷達發射之電磁波經由大氣中的降水粒子（雨、雪、冰雹等）反射回來的訊號，根據雷達接收到降水粒子所反射回來的訊號強度，再利用不同顏色顯示，即可製成雷達回波圖。

回波的強度與降水粒子的大小、形狀、狀態以及單位體積內粒子的數量有關，一般而言，反射回來的訊號越強，降水的強度就越強，因此可藉由雷達回波圖研判天氣系統的降水強度及分布狀況。

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