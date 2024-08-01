8/1原住民族日 教育部提高專職族語老師補助至70萬元

今天原住民族日，教育部提高專職族語老師補助至最高70萬元。圖為宜蘭縣同樂國小族語課上課。（教育部提供）

2024/08/01 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是原住民族日，教育部響應世界推動原住民族語教育環境，為確保學生修習原住民族語的權益，自今日新學年（113學年）起，提高專職族語老師每人最高補助至70萬元，113學年全國共有278名專職族語老師，以落實推動原住民族族語教育政策。

教育部國教署組長孫旻儀說明，自107學年度起，在原民地區學校和都會區學校，創設全職型態的專職族語老師協助族語授課，保障並促使族語師資來源穩定化，教學品質及成效提升，113學年已核定278名專職族語老師，待地方政府辦理實際甄選進用作業調整人數；國中小也推動沉浸式族語課程，使用族語作為主要教學語言。

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孫旻儀表示，依據「聯合國原住民族權利宣言」，國家應與原住民族共同採取有效措施，使原住民個人，尤其是兒童，包括居住於其社群外的原住民兒童，在可能的情形下，接受自己文化的教育及以其語言授課的教育。

孫旻儀也說明，全國原住民族語言共計16族、42種語別，為了使全國高級中等以下學校學生皆有學習族語機會，教育部協助高級中等以下學校聘任「專職族語老師」教授族語課程，除了實體授課外，為協助解決部分偏遠地區學校及稀少語別師資難覓問題，辦理「族語直播共學計畫」，作為原住民族語開課備援機制，以滿足學生選習意願與開課需求，112學年度各校均已順利開課，113學年度族語課程整備作業正進行中。

以宜蘭縣同樂國小及桃園市瑞豐國小為例，兩校藉由專職族語老師實際授課方式，帶領學生參與原住民文化特色課程，得以更深入認識原民族語及文化內涵；另宜蘭縣政府及桃園市政府也表示，國教署提高專職族語老師每人最高補助至70萬元，大幅減輕地方政府財政負擔，也提高學校聘任專職族語老師意願。

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