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高鐵App買自由座點數雙倍送 新會員月月搭乘多贈點

台灣高鐵。（資料照）

台灣高鐵。（資料照）

2024/08/01 10:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕為鼓勵旅客使用手機票證搭乘自由座，台灣高鐵公司即日起至9月30日舉辦活動，高鐵TGo會員使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即可獲得2倍紅利點數；新加入會員的旅客，每月搭高鐵可額外獲贈100點，12月31日前加入最高獲贈300點。

 

台灣高鐵公司表示，TGo會員參加「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，每人每月最多回饋1次，活動期間最多2次回饋；若當月多次搭乘，以加贈點數最高者計。旅客在車站透過手機「T-EX行動購票」App購買自由座車票，可省去現場排隊時間，付款後直接持手機票證掃描QR code即可進站搭車。

 

此外，台灣高鐵公司也鼓勵其他旅客加入TGo會員，舉辦「新會員限定。月搭月贈點」活動，12月31日前新會員，在開通會員資格後的當月起算，每個月搭乘高鐵，可額外獲贈100點，連續3個月都符合搭乘條件，最高可獲300點。

台灣高鐵公司說，加入高鐵TGo會員手續簡便，只要年滿18歲，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能加入會員。

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