二重疏洪道入口堰自行車道再造 不分日夜「騎」樂融融

新北市河濱公園自行車道風景優美，夏日御風而行十分暢快。（記者翁聿煌攝）

2024/08/01 10:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處為因應經濟部水利署淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程疏濬範圍，對既有二重疏洪道入口堰自行車道產生影響，高灘處預先進行自行車道改道工程，改造後的自行車道主線道拓寬為4公尺寬雙向車道，可提供民眾更優質、舒適的自行車騎乘環境，並提升水岸自行車道遊憩品質。

高灘處長張修銘表示，河濱自行車道優化主要為提供以民眾需求為中心，創造連續、友善、舒適、人性化及不中斷設施環境，此次除了對改道自行車道進行拓寬外，更兼顧環境之生態功能，保留既有榕樹及塊石；除提供綠蔭及生物跳島等功能外，亦利用周邊既有花崗塊石，打造騎乘中供民眾休憩中繼站，欣賞灘地美景的同時，一同享受自然風光，充分呼吸大樹芬多精。

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張修銘說，除日間自行車騎乘環境，夜間安全亦是重點考量，於改道自行車道旁之綠地，間距每30公尺設置一盞景觀高燈以供夜間照明，使民眾無論白天或夜晚，均能安心享受騎乘自行車之樂趣。

改道的「二重疏洪道入口堰自行車道」全長約270公尺，毗鄰新北大都會公園、熊猴森樂園、重新觀光市集及鴨鴨公園，附近更設有辰光自行車租借站，不僅提供自行車道的可及性及便利性，更進一步促進民眾的健康生活方式及環保出行的思潮。

市民欲前往二重疏洪道入口堰自行車道，可以搭乘264、640、986公車，於「捷運三重站」下車，或搭乘機場捷運、台北捷運新莊線於「三重站」下車後步行約10分鐘，自行開車可使用.google map搜尋「重新市集」、「二重疏洪運動公園」，利用行車路線功能，導航指引。

許多民眾利用晚間在河濱公園自行車道騎車，一樣可感受美麗夜色。（記者翁聿煌攝）

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