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北市1紅單建物未提修繕計畫 明強制拆除

萬華區桂林路242巷僅剩三面牆體，所有權人迄今未提出修繕計畫，北市府將於明（2）日上午強制拆除。（圖由台北市建管處提供）

萬華區桂林路242巷僅剩三面牆體，所有權人迄今未提出修繕計畫，北市府將於明（2）日上午強制拆除。（圖由台北市建管處提供）

2024/08/01 10:15

〔記者何玉華／台北報導〕0403花蓮大地震後，台北市共有2140件通報建築物受損，經評估後有2件紅單建築物，建築管理工程處今（1日）表示，士林區葫蘆街紅單建物已提出修繕計畫，將於2個月內修繕完成；萬華區桂林路242巷僅剩三面牆體，所有權人迄今未提出修繕計畫，市府將於明（2）日上午強制拆除。

建管處指出，0403受損建築物共通報2140件，已在6月26日勘查完成，經評估列管紅單建物2件，黃單建物26件，列管建物陸續修繕並申請解除列管中。2件紅單建物分別為士林區葫蘆街及萬華區桂林路242巷，限期2個月內修繕、補強或拆除改善完成。

建管處表示，葫蘆街建物所有權人已委託專業技師檢送修繕計畫書，已經核定，預計2個月內修繕完成；桂林路242巷建物因已損毀僅剩三面牆體，迄今未提出修繕計畫，預計2日上午強制拆除。其餘列管黃單建物受損情形並不嚴重，無需撤離現場，已函各案件所有權人限期於1年內修繕完成，逾期未修繕將依規定裁處6萬元以上怠金。

「紅單」是指建築物主結構受損而有傾頹朽壞而危害公共安全疑慮，「黃單」是建物受損但無結構安全顧慮，但內部非屬主結構的物件有掉落傾倒顧慮或鄰近環境有建築物傾倒疑慮恐受波及的情況。

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