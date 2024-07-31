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高雄風災後清出8248噸垃圾！鼓山區1102噸最多

高雄於凱米颱風後清出8248公噸垃圾。（記者陳文嬋攝）

高雄於凱米颱風後清出8248公噸垃圾。（記者陳文嬋攝）

2024/07/31 22:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風重創高雄，高雄市環保局費時一週清出8248公噸垃圾等物，是平常垃圾量的1.78倍，以鼓山區1102公噸最多，恢復市容環境整潔，持續加強公共環境消毒。

凱米颱風造成高雄多區積淹水，環保局為盡速恢復災後市容，加派人力進行環境復原，自7月25日迄今為期一週，各區清潔動用人力共7817人次，出動3175輛次車輛機具，清運樹枝、垃圾、泡水家具等廢棄物，總計清出8248公噸。

環保局統計有3區垃圾量超過千噸，以鼓山區1102公噸最多，其次為楠梓區1097公噸、左營區1028公噸、仁武區855公噸、三民區554公噸、鳳山區544公噸等。

據了解，大多因愛河、後勁溪、蓮池潭、曹公新圳、獅龍溪暴漲溢淹，導致沿岸一帶住家積淹水，造成許多家具等泡水，民眾清出大量垃圾，堆積如山宛如垃圾長城。

環保局表示，換算平日每日垃圾量1503公噸，這次風災每日垃圾量2681公噸，是平常垃圾量的1.78倍，各區清潔隊總動員，今完成整體風災垃圾清理。

環保局也同步針對35區淹水地區，持續進行戶外公共環境消毒，提醒民眾淹水地區室內地板傢俱，應以漂白水擦拭消毒，風災過後記得清除積水容器，清除病媒蚊孳生源，防止登革熱，完成災後環境復原。

環保局於風災過後，加強戶外公共環境消毒。（記者陳文嬋攝）

環保局於風災過後，加強戶外公共環境消毒。（記者陳文嬋攝）

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