週四高溫飆36度 山區注意溪水暴漲

週四各地大多為晴到多雲，午後要留意雷陣雨。（資料照）

2024/07/31 21:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（1日）各地大多為晴到多雲，大台北盆地區、中南部內陸及東部峽谷等，不排除有36度高溫機會；另外西半部地區及東半部山區，有局部短暫雷陣雨，要特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風的劇烈天氣。

中央氣象署預報，週四台灣為西南風的環境，清晨至上午海陸風作用下，中南部有零星短暫陣雨，午後熱力作用下，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，由於連日降雨，山區須注意坍方、落石、溪水暴漲，並請留意自身安全。

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溫度方面，週四各地高溫大約在32至35度，民眾外出活動請注意防曬，並多補充水分。

天氣風險公司提醒，各地普遍晴時多雲天氣，氣溫炎熱，大台北盆地區、中南部內陸及東部峽谷等，都不排除有36度高溫機會，請務必防範高溫，留意自身健康，避免長時間曝曬於陽光下，並隨時補充水分，避免熱傷害。

紫外線方面，週四除了花蓮縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，週四各地高溫大約在32至35度。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週四除了花蓮縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）​

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