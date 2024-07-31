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大稻埕夏日節煙火秀擴大規模 大雨攪局仍湧5萬人次

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

2024/07/31 21:01

〔記者詹湘淇／台北報導〕上週「2024大稻埕夏日節」煙火秀受凱米颱風影響取消，今復辦的300秒煙火秀擴大規模，併同上週取消發數加碼施放近3000發煙火。不料氣象署針對北市發布大雨特報，從午後一路下到晚間8時，所幸煙火施放時雨勢轉小，仍吸引5萬人次參與。

「2024大稻埕夏日節」原訂於7月24日舉辦的煙火秀因凱米颱風取消，北市府觀光傳播局日前宣布恢復相關活動，今日煙火秀以「台北星夜 光耀稻埕」為主題，結合上週取消發數、擴大施放範圍，於今日晚間8時起施放共近3000發煙火彈。

不料今對流雲系發展旺盛，氣象署下午2時35分針對台北市等15縣市發布大雨特報，大稻埕碼頭雨勢從晚間7時起一路增強，接近晚間8時更下起滂沱大雨，參與人潮不比首場活動擁擠，許多民眾自備雨具仍被淋濕，所幸煙火施放時雨勢轉小，各式煙火在雨中看來雖較朦朧，仍點亮大稻埕夜空持續300秒，雙倍施放範圍更顯壯觀。觀傳局指出，截至晚間8時30分，現場共湧入約5萬人次。

台北市警察局大同分局指出，為因應人潮車流，除加強水門周邊的防踩踏小組，避免發生踩踏意外，並由員警持高分貝喊話器於水門口引導民眾循序散場，同時規劃無人機攔截組及河域巡邏淨空，水、陸、空3D安維無疏漏。大同分局表示，今日除加強疏導民生西路、環河北路、鄭州路等路段，另針對「忠孝、塔城」路口交通樞紐點加派員警協調，並連帶紓解捷運北門站前塔城街（南北向）車潮，快速疏導鄭州路雙向車流。

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」因凱米颱風攪局，原24日主題煙火秀取消，30日晚間八點整即將施放300秒主題煙火秀，將上次未發射的煙火彈加上本次原訂施放的共3千發。（記者王藝菘攝）

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