秀林克尼布部落壓倒性同意 蘇花安部落諮商「最後一哩路」完成

秀林鄉和平村克尼部落，今天晚上開部落會議，投票通過蘇花安和平和中段計畫。圖為去年七月秀林鄉得吉利部落投票。（資料照，記者花孟璟攝）

2024/07/31 20:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕歷經0403強震、凱米強颱造成台9線崇德至和仁段交通中斷，村民無法上班，秀林鄉公所連放一週颱風假的「震撼」，花蓮秀林鄉和平村克尼布部落，今天晚上召開部落會議，議決蘇花安（和平-和中）案並進行諮商同意議決，同意票9成9，只有1票不同意，蘇花安部落諮商「最後一哩路」終於完成。

交通部「蘇花安全公路提升計畫」全線3路段跨越宜蘭、花蓮共有7個部落，依照原住民基本法21條精神，重大建設經過部落，須獲得沿線的關係部落召開部落會議諮商，並舉行投票，7部落去年起陸續舉辦部落會議，6個部落都通過，由於吾谷子部落上月29日召開部落會議，同意票多於不同意票，花蓮最後一個未通過的部落，只剩B段的克尼布（和平）部落。

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0403地震後蘇花路廊邊坡土石鬆動，在這次強颱凱米過境後，蘇花和仁至崇德段中斷長達7天，昨天傍晚5點才搶通，北迴線也因小清水溪橋西正線橋樑沖毀，得到8月3日才能搶通，這讓秀林鄉公所因交通問題，連續一週針對富世村部分區域、和平村宣布放颱風假，鄉公所晚間也宣布明天繼續放假。

由於蘇花路廊今天開始早、中、晚3時段管制單線雙向放行，克尼布部落也在今晚於秀林鄉和平國小召開部落會議，會議應出席226個家戶，實際到場194戶，出席戶數過半數，開始投票，晚間投票結果出爐，計票結果同意票193票，只有1票不同意，無效票0票，宣告蘇花安部落諮商同意投票「最後一哩路」走完。

蘇花改工程處表示，完成諮商投票後將加緊趕辦環評，盡快招標及動工，目標3路段工程可同時開始作業，目標2032年完工。

秀林鄉和平村克尼部落，今天晚上開部落會議，投票通過蘇花安和平和中段計劃，出席家戶只有一票不同意。（民眾提供）

凱米颱風過境造成蘇花多處土石流，昨（30日）傍晚終於通車，圖為土石量坍方達到2萬立方公尺的匯德隧道北口。（公路局提供）

蘇花路廊台九線匯德隧道北口坍方，隧道口幾乎已經被土石滅頂看不到，修了七天才完成，讓秀林鄉居民怕到了。（公路局提供）

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