霧峰老街紅磚鋪面破損 民權路改鋪柏油+彩色瀝青意象

台中霧峰區「阿罩霧舊街」紅磚鋪面破損，公所鋪上柏油修復，挨批宛如貼狗皮膏藥，居民同意改鋪柏油加上彩色瀝青營造老街意象。（記者陳建志攝）

2024/07/31 20:07

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰阿罩霧舊街鋪面破損，因原有陶磚已無備料，公所改用柏油修補，不過民眾抱怨宛如貼狗皮膏藥讓老街風味全失，公所一度想改鋪柏油，不過部分民眾認為應保存老街風貌意見不一，公所昨天召開協調會，出席鄉親在考量工期及鋪設彩色瀝青營造老街意象後，決定民權路以瀝青混凝土方式修復，至於民主街部分將日後再議。

霧峰「阿罩霧舊街」（民權路、民主街）長約200公尺的路面，6年前進行街道景觀改善時，鋪成紅磚路面，雖讓街道顯得古色古香，但因陶磚材質不耐車輛輾壓破損，加上缺乏同樣材質修復，只能用柏油回鋪，不但整個路面宛如貼狗皮膏藥，還有買菜老婦人摔斷腿有意申請國賠。

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因鋪面破損影響行人安全，部分居民認為紅磚地面不耐輾壓，主張改鋪設柏油即可；不過部分居民則認為，鋪面應該保留老街風味。

為聽取居民意見，霧峰區公所召開說明會，提出「紙模壓花地坪」及「瀝青混凝土」兩種修復方式，前者可保留老街風味，但是工期長、施工流程複雜；後者工期短、經費少，同時規劃鋪設「彩色瀝青」的路口意象，經溝通後民權路居民同意以工期較短的柏油加上彩色瀝青路口意象重鋪。

到場關心的市議員李天生、林德宇及本鄉里長林揚展、各民代服務處人員都表示支持，同時希望應該豐富施工內容，包括增設彩色瀝青路口意象數量、改善排水設施、重視施工品質，希望早日順利完工，提供鄉親更完善的生活環境；阿罩霧舊街促進協會會長林月霜則要求整建牌樓，重塑老街風貌。

霧峰區長張慶庸表示，將尊重居民意見在民權路改鋪柏油，並在三處路口等地以彩色瀝青營造老街的特色，工期僅約3天，至於民主街目前居民意見仍不一致，將待民權路施工後的成效，再來和民眾進行溝通。

台中霧峰區「阿罩霧舊街」紅磚鋪面破損，公所鋪上柏油修復，挨批宛如貼狗皮膏藥，公所召開說明會，居民同意改鋪柏油加上彩色瀝青營造老街意象。（記者陳建志攝）

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