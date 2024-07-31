為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

離譜！颱風過境1週 彰化浮圳路還在積水

凱米颱風過境一週，彰化縣八堡二圳東溝支線旁的浮圳路，仍有多處大片水灘未退去，令用路人駕駛小心翼翼。（記者陳冠備攝）

凱米颱風過境一週，彰化縣八堡二圳東溝支線旁的浮圳路，仍有多處大片水灘未退去，令用路人駕駛小心翼翼。（記者陳冠備攝）

2024/07/31 19:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風過境1週，各地低窪地區淹水都已退去，彰化縣八堡二圳東溝支線旁的浮圳路，仍有多處大片水灘未退去，甚至出現地面塌陷等問題，用路人得小心翼翼駕駛。民眾痛批，這條路從整修排水溝後就出現地面塌陷、龜裂問題，現在颱風經過更不堪一擊，更不見不修繕，罔顧用路人生命安全。

八堡二圳東溝因年久失修，農田水利署斥資經費4300萬元，進行社頭段至永靖段支線強化工程，預計九月底完工，但施工期間浮圳路已出現多處路面龜裂跟下陷情況，這次凱米颱風來襲，路面破壞加劇，到處積水成約10公分深的水坑，造成南向車道必須逆向至北向車道才得以通行，因此險象環生。

張姓居民表示，這條路是田中、社頭及田尾鄉民眾通往永靖的便道，平時交通流量並不少，現在颱風都已經離開1週了，道路還是滿目瘡痍，破洞、低窪的地方不見主管機關來補洞，只用三角錐擋路，犧牲用路人行的權益，而且該路段路燈照明不足，容易造成用路人摔車受傷，生命安全沒有保障。

對此農田水利署彰化管理處表示，浮圳路路面因施工造成局部破損積水狀況，日前已與當地公所會勘，一致認為，局部修復無法解決根本問題，決定採路基整理並全路AC鋪設，近期內將會進場施作，完成後即能解決路面破損及積水等問題，還給用路人安全行車空間。

農田水利署彰化管理處說，另外現場環境髒亂影響用路人安全部分，經查，將對廠商違反契約規定部分，處以扣點及罰款，並且要求監造單位監督施工單位儘速整理環境確保用路人安全，彰化管理處會持續追蹤，直到缺失改善。

颱風過境後浮圳路被破壞加劇，出現不少大水坑，造成南向車道必須逆向至北向車道才得以通行，險象環生。（記者陳冠備攝）

颱風過境後浮圳路被破壞加劇，出現不少大水坑，造成南向車道必須逆向至北向車道才得以通行，險象環生。（記者陳冠備攝）

颱風過後，浮圳路出現多處水坑，容易造成用路人摔車受傷。（記者陳冠備攝）

颱風過後，浮圳路出現多處水坑，容易造成用路人摔車受傷。（記者陳冠備攝）

施工現場木板、鐵釘亂丟，容易造成用路安全疑慮。（記者陳冠備攝）

施工現場木板、鐵釘亂丟，容易造成用路安全疑慮。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鹿港頂番婆鬧洪災怪罪道路工程 縣府：雨量+大潮+地形釀淹水
2024/07/29 23:38

鹿港頂番婆鬧洪災怪罪道路工程 縣府：雨量+大潮+地形釀淹水
苦啊！淹水4天未退 彰化2鄉居民崩潰
2024/07/27 18:27

苦啊！淹水4天未退 彰化2鄉居民崩潰

G01千坪大作「佳昕.昕綻」寬住3房
凱米颱風重創花蓮交通！ 陸海空最新疏運方式、時間一次看
2024/07/31 18:58

凱米颱風重創花蓮交通！ 陸海空最新疏運方式、時間一次看
彰縣府加碼補助凱米淹水戶每戶5千 最高4.5萬
2024/07/30 18:07

彰縣府加碼補助凱米淹水戶每戶5千 最高4.5萬

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播