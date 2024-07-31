離譜！颱風過境1週 彰化浮圳路還在積水

凱米颱風過境一週，彰化縣八堡二圳東溝支線旁的浮圳路，仍有多處大片水灘未退去，令用路人駕駛小心翼翼。（記者陳冠備攝）

2024/07/31 19:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風過境1週，各地低窪地區淹水都已退去，彰化縣八堡二圳東溝支線旁的浮圳路，仍有多處大片水灘未退去，甚至出現地面塌陷等問題，用路人得小心翼翼駕駛。民眾痛批，這條路從整修排水溝後就出現地面塌陷、龜裂問題，現在颱風經過更不堪一擊，更不見不修繕，罔顧用路人生命安全。

八堡二圳東溝因年久失修，農田水利署斥資經費4300萬元，進行社頭段至永靖段支線強化工程，預計九月底完工，但施工期間浮圳路已出現多處路面龜裂跟下陷情況，這次凱米颱風來襲，路面破壞加劇，到處積水成約10公分深的水坑，造成南向車道必須逆向至北向車道才得以通行，因此險象環生。

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張姓居民表示，這條路是田中、社頭及田尾鄉民眾通往永靖的便道，平時交通流量並不少，現在颱風都已經離開1週了，道路還是滿目瘡痍，破洞、低窪的地方不見主管機關來補洞，只用三角錐擋路，犧牲用路人行的權益，而且該路段路燈照明不足，容易造成用路人摔車受傷，生命安全沒有保障。

對此農田水利署彰化管理處表示，浮圳路路面因施工造成局部破損積水狀況，日前已與當地公所會勘，一致認為，局部修復無法解決根本問題，決定採路基整理並全路AC鋪設，近期內將會進場施作，完成後即能解決路面破損及積水等問題，還給用路人安全行車空間。

農田水利署彰化管理處說，另外現場環境髒亂影響用路人安全部分，經查，將對廠商違反契約規定部分，處以扣點及罰款，並且要求監造單位監督施工單位儘速整理環境確保用路人安全，彰化管理處會持續追蹤，直到缺失改善。

颱風過境後浮圳路被破壞加劇，出現不少大水坑，造成南向車道必須逆向至北向車道才得以通行，險象環生。（記者陳冠備攝）

颱風過後，浮圳路出現多處水坑，容易造成用路人摔車受傷。（記者陳冠備攝）

施工現場木板、鐵釘亂丟，容易造成用路安全疑慮。（記者陳冠備攝）

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