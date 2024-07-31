桃園新民大樓8/12動工拆除 明年4月完工暫闢為停車場

位於桃園舊城區的新民立體停車場大樓，因結構有安全疑慮，已於去年9月底封場。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2024/07/31 20:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園舊城區的新民立體停車場大樓，因結構有安全疑慮，已於去年9月底封場，拆除後將朝都市更新方案進行，市長張善政表示，拆除計畫將於8月12日動工，考量周邊居民眾多，將採取影響最小的油壓粉碎機拆除法，完成後空地將先設置停車場，可提供88席車位，緩解市區停車位不足問題，預計明年4月完工。

新民停車場大樓位於桃園火車站前商圈，自1987年改建為地下1層、地上7層多目標大樓，作為圖書館、立體停車場及長青學苑使用，去年因大樓耐震初評分數未及格，具有安全疑慮且內部機電消防設備老舊不堪使用而封場，將由都市發展局推動公辦都更計畫，並由交通局先進行新民大樓拆除工程，在都更前暫闢為88席汽車平面停車場使用，後續都發局依公辦都更程序規劃興建社會住宅。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，新民停車場大樓拆除工程將於8月12日動工，考量周邊為桃園火車站都會區，三面臨接的民權路、中正路115巷皆不足6米路寬，新民街路寬更僅有4米，施工空間及動線極為窘迫且受限，又因新民大樓毗鄰棟距狹窄，施工中產生的噪音、振動及工程車輛動線，恐影響居民作息起居，已責成交通局督促廠商施作相關措施。

交通局表示，將配合周邊居民作息調整施工時間，原則於週一至週六上午8點至下午5點施工，週日不得施工，另配合桃園國小校務安排，遇考試或重要活動避免施工；另，工區周圍設置隔音帆布及揚塵抑制網，降低施工噪音及粉塵危害，並會管控工期、落實交維，務必如質如期甚至提前完工，亦會加強辦理施工前說明會，與里長建立即時溝通管道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法