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台北市水利處違反下水道法規多年 審計部要求提出改善計畫

審計部發現雨水下水道間有其他機關管線橫越影響水流，其中有7件是從2020年至今卻未完成改善、解除列管的狀況，要求提出改善計畫，並於3個月內完成改善。照片為蔣萬安視察雨水下水道。（取自蔣萬安臉書）

審計部發現雨水下水道間有其他機關管線橫越影響水流，其中有7件是從2020年至今卻未完成改善、解除列管的狀況，要求提出改善計畫，並於3個月內完成改善。照片為蔣萬安視察雨水下水道。（取自蔣萬安臉書）

2024/07/31 18:51

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市近年為因應極端氣候產生的短時間強降雨，112年度編列20億7610萬餘元，推動滯洪池及抽水站興建、雨水下水道縱走調查、沉砂池清疏與維護及水情監測等措施，卻被審計部發現雨水下水道間有其他機關管線橫越影響水流，其中有7件是從2020年至今卻未完成改善、解除列管的狀況，要求提出改善計畫，並於3個月內完成改善。

北市水利處回應，各管線橫越案件改善期限，由該管權屬單位依管線橫越所在位置、埋設深度、試挖結果與預計影響周邊民生需求及交通動線程度，訂定並提報改善計畫，水利處再依計畫內容及該管實際影響排水斷面等級，評估予以備查或要求調整，以確保改善期程的合理性，定期召開追蹤會議列管，並要求各單位配合辦理，以利儘速將橫越案件辦理改善，以維公共排水安全。

根據《台北市下水道管理自治條例》第四條規定，任何設施不得穿越雨水下水道及其附屬設施，但審計部發現，台北市雨水下水道建設總長度達716公里，水利處於辦理雨水下水道結構檢視、纜線業者巡查、清淤作業，或於積水事件後進入雨水下水道檢查狀況時，發現雨水下水道間有其他機關管線橫越影響水流情事，違反該條例。

審計部指出，截至去年9月止，該處錄案管線橫越案件為48件，除已改善完成同意解除列管者30件，其餘18件尚未改善完成仍在列管中或提提報解列中，對於未於限期內改善或無提出相關改善計畫者已進行裁罰計7件，其餘41件中有7件是2020年與2021年歷時多年卻未完成改善、解除列管的狀況，要求提出改善計畫，並於3個月內完成改善為原則。

另外，審計部還發現，中山區中山北路錦西街口及大同區延平北路1段136號常發生淹水之處，屬於水利處興建的中山錦州人行地下道滯洪池集水範圍內，雖在2021年6月17日完工啟用，但於112年度之前仍有七次淹水，要求檢討整體防洪排水效益。對此，水利處表示，將進場改善經常積淹水地區，將持續滾動檢討。

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