新北就業博覽會明登場 50家企業提供逾2200個職缺

新北市政府勞工局與勞動部合作，8月1日上午11點至下午2點30分，在三重綜合體育館舉辦就業博覽會。（勞工局提供）

2024/07/31 18:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局與勞動部合作，將於8月1日（明天）上午11點至下午2點30分，在三重綜合體育館舉辦「2024新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合活動」，現場邀請共50家廠商，提供超過2200個工作機會。

勞工局表示，隨著暑假旺季到來，經濟復甦、消費需求回升，各行各業都積極招攬人才，本次職缺數統計，旅宿餐飲業及零售量販業佔比8成5最高，包含瓦城、亞洲藏壽司、鼎泰豐、萊爾富、漢來美食等，皆開出破百職缺。

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薪資方面，鼎泰豐、台北君品酒店開出月薪55K至59K以上的主廚職缺，全球傳動及北國霖提供起薪38K至43K的工程師職缺，現場提供超過370個兼職工作機會，包含鼎泰豐門市人員、晶華國際酒店兼職人員等，時薪為220元至250元不等。

另外，青年就業領航計畫也提供專屬職缺，參加計畫的學生現場與企業面試媒合，鼓勵高中職應屆畢業生透過職場學習體驗，先就業、再升學。

活動現場設置「AR/VR科技求職體驗區」，了解職業訓練場域及職場環境，以及「職涯諮詢/履歷健診專區」，由專業老師指導撰寫履歷表。

為鼓勵婦女重返職場，新北就服處結合勞動部推動「婦女再就業專區」，符合條件及資格者，最高有3萬元獎勵金。另有「專案缺工專區」，協助民眾投入缺工產業就業，符合計畫者每月有6000元至1萬3000元不等的獎勵金，電洽免付費專線：0800-091-580。

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