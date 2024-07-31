新北原民局與休閒園區合作 擴大族人青創商品能見度

新北市原住民族行政局今舉辦「原創好禮啟動記者會」，現場原住民族人表演當地舞蹈。（記者羅國嘉攝）

2024/07/31 22:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市原住民族行政局辦理原住民族產業精實暨創業計畫從2019年開始，至今已邁入6年，為帶動產業發展，原民局今（31）日於滬尾藝文休閒園區舉辦「原住民族商品媒合宣傳記者會」，透過與休閒園區業者合作，提升族人商品曝光度，也協助創業者穩定事業成長。

原民局指出，族人創業類型百百種，包括美食伴手禮、美容美體業到新媒體設計、生命禮儀、花藝等多元行業類型，皆看出族人創業發展潛力。為了讓族人創業後能夠穩定經營自身產業，今年原民局將歷屆參與精實創業計畫獲獎商品集合推出「新北原創好禮」，並與新北滬尾藝文休閒園區合作，拓展新通路，讓商品在園區內的禮萊廣場上架。

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原民局進一步說，除了看中該園區為大台北地區首座結合旅行住宿與購物商場的型態園區外，更認同園區致力於將文化結合生活休閒，在國內外旅客入住園區中的將捷金鬱金香酒店時，也擴大原民商品能見度，傳遞在地文化底蘊。

局長林瑋茜表示，原創好禮其實起源原住民金石創業計劃，此計劃已邁入6年，除培訓外，也一直在想如何讓族人在都市創業路上可走得更遠，因此，市府透過多拓展商品的通路，跟淡水的滬尾藝文休閒園區合作，第一階段先上架6家業者的商品，包括「拿鞘」等。希望把新北原住民族的創業產品還有想法、創意，透過此次活動，帶給不同族群來認識，期許原民商品都可把特色傳揚出去。

新北市原住民族行政局今舉辦「原創好禮啟動記者會」，現場佈設原住民青年族人的青創商品。（記者羅國嘉攝）

新北市原民局長林瑋茜表示，希望把新北原住民族的創業產品還有想法、創意，透過此次活動，帶給不同族群來認識，期許原民商品都可把特色傳揚出去。（記者羅國嘉攝）

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