巴黎奧運氣氛低迷？他嘆與3年前東奧差很多 網分析5因素

巴黎奧運正如火如荼的進行，民眾全力幫台灣的運動員加油。（歐新社）

2024/07/31 21:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運正如火如荼的進行，常關注體育的民眾更是全力幫台灣的運動員加油，不過有網友發現，今年的巴黎奧運，台灣的氣氛似乎與3年前的東京奧運差很多，網友也分析5項關鍵因素，掀起討論。

一名網友在Dcard發文表示，3年前東京奧運，許多人都在螢幕前為選手們吶喊叫陣，台灣更是拿下12面獎牌，創下歷史最佳紀錄，不過今年巴黎奧運的氣氛就低迷許多，當年那股氣勢真的消退了不少，沒有3年前全民投入的感覺，「還是要努力面對體育投入不足的現實，不然一時的高峰也無法長久的，希望選手們接下來能再創佳績」。

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貼文曝光後，有網友分析5項關鍵因素，認為第1個原因是東京奧運正值台灣疫情大爆發，所以大家只能關在家看奧運，現在大解封了幾乎人人都出國，就沒什麼關注度；第2則是因為台灣隊獎牌目前還是掛蛋，且颱風剛過境，許多民眾沒有心力看奧運。

第3點則是籤運太差，上次獎牌之所以那麼多是因為都在決賽或4強才遇到神一般的對手，輸了保底還有銀牌或銅牌，這一次提早在8強或16強相見，相當難獲勝；第4點是因為台灣擅長的項目都在後面，像羽球、桌球、跆拳道等有機會奪牌的項目都還在比小組賽；第5點則是時差問題，比賽的時間大部分都是台灣半夜，所以看的人數比起上一屆少很多，導致關注度較低。

網友也紛紛回應，「今年的奧運比賽時間很多都是在台灣時間的凌晨，自然關注度不高」、「因為是歐洲國家辦的奧運，距離遠又有時差，不像中國、日本那麼近，沒有距離感」、「時差是很重要的因素，誰沒事每天半夜看比賽」，「三年前還是學生，不斷奪牌好熱血，也沒有時差問題，幾乎是有轉播就看，今年已碩畢沒那個時間追」。

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