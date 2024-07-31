台中科大南屯校區籌建逾20年 預計2026健康學院2千學生進駐

台中科大南屯校區籌建逾20年，二期學生宿舍終動土。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/31 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中科技大學南屯校區籌設歷時逾20年，學校打造健康學院專區，目前綜合教學大樓興建中，預計明年完工，學校今日再進行學生宿舍動土，預計2026年將有健康學院3科系2000餘學生遷入南屯校區上課，開創台中科大發展新頁。

台中科技大學現有3個校區，包括校本部三民校區約6公頃餘、中護健康學院所在的民生校區約1點多公頃，另有南屯校區7.8公頃土地；中科大校長陳同孝指出，南屯校區開發歷經多任校長努力、費時逾20年籌建，目前進入實質建設階段。

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其中第一期的綜合大樓已在2021年10月5日動土典禮，規劃教學、實驗、研究、行政圖資及校園休閒活動空間，預計今年10月可完工。

第二期學生宿舍新建工程歷經多次流標，工程費從2億多增到3億，今日終舉行動土儀式啟動，將興建地下1層地上6層大樓，提供277個床位，讓學生入住，預計2年後完工；後續另將興建簡易體育館，健全運動場設施等相關公共設施工程，讓南屯校區功能更齊全。

教育部政務次長張廖萬堅今參與動土典禮時指出，他2021年10月以立法委員身份出席南屯校區一期工程動土典禮，今日又以教育部政務次長應邀參加學生宿舍動土典禮，他見證台中科大南屯新校區從無到有的歷程，樂見南屯地區終於有國立大學落腳，盼學校後續建設能結合地方需求，教育部將樂觀其成並予以協助。

台中科大指出，南屯校區以專業健康學院專區規劃，預計2026年將由護理系、美容系及老人服務事業管理系及進修部遷入，約有2000名學生進駐學習。

陳同孝說，南屯校區位居大台中未來發展要地，未來會兼顧周邊產業特性、在地需求為方向，目前南屯校區還有A區及B區尚未規劃，未來不排除與產業合作以BOT型態營運服務地區，成為南屯鄉親的「好厝邊」。

台中科大南屯校區籌建逾20年，預計2026年健康學院2千學生進駐。（記者蘇孟娟攝）

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