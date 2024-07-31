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桃市衛生局長劉宜亷接健保副署長 石崇良讚「醫法雙修天才」

健保署長石崇良表示，劉宜亷應該未來在健保可以幫忙很多事情。（記者林惠琴攝）

健保署長石崇良表示，劉宜亷應該未來在健保可以幫忙很多事情。（記者林惠琴攝）

2024/07/31 16:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署前副署長李丞華退休後，接任人選引發醫界關注，桃園市衛生局長劉宜亷今（31日）證實將接任健保署副署長一職，健保署長石崇良表示，與劉並不陌生，過去都有互動，劉是醫法雙修的天才，應該未來在健保可以幫忙很多事情，預計1個月內上任。

石崇良指出，過去在衛福部醫事處、醫事司工作期間，都要與各縣市衛生局互動，而劉宜亷長期在公共衛生領域，並且曾經擔任多個縣市的衛生局長，因此都有互動，認識算久了，並不陌生。

被問及對於劉宜亷的期許，石崇良笑說「他都很內行」，除了公共衛生外，也是家醫科醫師，也有法律背景，是「醫法雙修的天才」，應該未來在健保可以幫忙很多事情。

至於劉宜亷督導的業務，石崇良指出，等他報到後，再進行討論，目前派令剛剛發布，或許他也要處理手邊工作、跟繼任者做業務交接，依規定30日內報到就可以了。

劉宜亷學歷為台大醫學系、法律系，以及台大公衛研究所碩士、政治大學法律研究所碩士、清華大學科技法律研究所博士班、美國約翰霍普金斯大學衛生政策與管理博士，曾任職苗栗縣、桃園市、宜蘭縣衛生局長，以及敏盛智慧醫療城院長、敏盛綜合醫院院長、龍潭敏盛醫院院長等職務。

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