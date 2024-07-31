解決新北大道四段強降雨積水！貴子坑抽水站動土 擬2025年完工

水利局在貴子坑溪南側用地增設貴子坑抽水站，工程今（31）日進行動土典禮，預計2025年底完工。（記者黃子暘攝）

2024/07/31 13:27

〔記者黃子暘／新北報導〕強降雨期間，新北市新北大道四段受貴子坑溪高水位、路面高程較低等因素影響，排水不及造成積水，市府水利局配合「新、泰塭仔圳市地重劃（塭仔圳重劃區）」，於貴子坑溪南側用地內新設低地排水設施「貴子坑抽水站」 ，加強防洪能力。工程今（31）日進行動土典禮，市長侯友宜表示，這座抽水站除了能解決新北大道四段強降雨積水沉痾，也將提升重劃區防洪安全，抽水站預計2025年底完工。

侯友宜、水利局長宋德仁、議員陳世軒、戴湘儀、李宇翔及當地里長等人出席記者會。侯友宜說，在氣候異常、極端降雨挑戰下，市府不放過新北市每一個積淹水點，致力提升防洪能力，如今積淹水點越來越少，塭仔圳重劃區由水利局新建貴子坑抽水站，除解決新北大道四段於強降雨期間積水的沉痾，未來也將大幅提升重劃區防洪安全。

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宋德仁指出，此興建工程由市府編列3.4億多元，規劃為地下2層、地上2層建物，新設4台4cms抽水機，抽水量體為16cms，上游承接塭仔圳重劃區內排水箱涵，貴子坑溪水位高漲時，可用抽水機抽排至貴子坑溪，總工期510天。

宋德仁表示，貴子坑抽水站新建於塭仔圳市地重劃區貴子坑溪南側用地，由水利局規劃新增4台4cms抽水機，解決新北大道4段於強降雨期間排水不及、道路積水問題，未來豪大雨來臨前，貴子坑抽水站採預抽模式操作，加強輔助重劃區下水道系統排水，可為重劃區增加8900噸滯洪空間（約3.5座標準游泳池水量）。

水利局表示，另除貴子坑抽水站，後續規劃塔寮坑溪3號抽水站及潭底溝抽水站興建；目前新北市共有84座抽水站、347組抽水機組，水利局持續推動老舊抽水機組更新，自2019年至今已完成47組抽水機組更新，增加34.15cms抽水量，並藉由32座抽水站提早溫機啟抽、16座抽水站預抽，已增加57萬8000噸滯洪量，相當於231座標準游泳池水量。

貴子坑抽水站規劃為地下2層、地上2層建物，新設4台4cms抽水機，抽水量體為16cms。圖為完工示意圖。（新北市水利局提供）

水利局在貴子坑溪南側用地增設貴子坑抽水站，工程今（31）日進行動土典禮，預計2025年底完工。圖為工地現況。（記者黃子暘攝）

水利局在貴子坑溪南側用地增設貴子坑抽水站，工程今（31）日進行動土典禮，預計2025年底完工。（記者黃子暘攝）

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