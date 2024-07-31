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桃林自行車道木棧板翹起 婦人散步摔得鼻青臉腫

婦人近日到桃林自行車道散步，遭木棧道翹起、高低不平的木條絆倒。（議員黃瓊慧提供）

婦人近日到桃林自行車道散步，遭木棧道翹起、高低不平的木條絆倒。（議員黃瓊慧提供）

2024/07/31 12:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府分期活化舊有桃林鐵路並打造成自行車路廊，近日有婦人到桃林自行車道大檜溪公園段散步，遭木棧道翹起、高低不平的木條絆倒，摔得鼻青臉腫送醫，議員黃瓊慧接獲家屬陳情後前往現勘，要求市府全面檢修更新，避免類似意外再發生；桃市府養工處副處長高必嫻表示，主要因木棧道材料及長年使用下，經常有固定鬆脫等問題，今年有2起因木棧道不平跌倒案件，除加強每日8次巡查，將分段進行修繕工程。

桃林自行車道是北桃園熱門自行車道，也是沿線居民散步休憩場所，黃瓊慧表示，她到事發路段現勘，木棧道明顯有多處高低不平、翹起，受傷婦人被送到醫院急診室時，護理人員詢問「是在桃林自行車道跌倒嗎」，並說時常有人在那兒跌倒送來，可見婦人跌倒並非個案，市府有必要全面檢修更新木棧板；婦人兒子說，媽媽外出散步卻摔得鼻青臉腫，看了十分心疼，希望市府能夠重視，不希望再有長輩受傷。

高必嫻表示，桃林自行車道部分路段因木棧板材質及下方固定基礎均為原木，在風吹日曬雨淋及每日大量自行車碾壓下，造成下方木基礎腐朽無法固定、上方木棧板膨脹變形翹起，經常發生固定鬆脫等情形，因此養工處加強巡查頻率為每日8次，發現不平整即擺放警示標誌，避免民眾靠近受傷，但仍難完全避免，今年反映因木棧道不平而跌倒受傷案件共2件，已前往慰問受傷婦人，後續由保險進行相關理賠。

高必嫻表示，桃林鐵路全長17公里並採分段活化，損壞較嚴重的木棧道約有1公里，估計全面維修更換材質，包括混凝土、塑木材質，約需5000萬元經費，已於今年完成桃園區民光東路到寶山街約200公尺改善、經費約1000萬元，後續將以每年1000萬元額度分段修繕。

桃林鐵路橫跨龜山、桃園、蘆竹，過去肩負載運燃煤到林口發電廠重任，在2005年轉為客運用途，後因運量及需求不高於2012年走入歷史，桃市府自2018年分期分段活化，打造成自行車路廊，沿途可串接虎頭山風景區、大有梯田、羊稠坑、五酒桶山等景點，目前已可從龜山騎乘到蘆竹，「最後一哩路」將串聯至台61線。

婦人近日到桃林自行車道散步，遭木棧道翹起、高低不平的木條絆倒。（議員黃瓊慧提供）

婦人近日到桃林自行車道散步，遭木棧道翹起、高低不平的木條絆倒。（議員黃瓊慧提供）

議員黃瓊慧到桃林自行車道現勘，木棧道有多處不平整情形。（議員黃瓊慧提供）

議員黃瓊慧到桃林自行車道現勘，木棧道有多處不平整情形。（議員黃瓊慧提供）

議員黃瓊慧到桃林自行車道現勘，木棧道有多處不平整情形。（議員黃瓊慧提供）

議員黃瓊慧到桃林自行車道現勘，木棧道有多處不平整情形。（議員黃瓊慧提供）

議員黃瓊慧到事發路段現勘，發現桃林自行車道木棧道有螺絲鬆脫。（議員黃瓊慧提供）

議員黃瓊慧到事發路段現勘，發現桃林自行車道木棧道有螺絲鬆脫。（議員黃瓊慧提供）

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