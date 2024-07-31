恆春往蘭嶼交通船客運量年逾5萬人次 屏縣府將改造多樣設施

旅客大排長龍上船。（屏東縣政府提供）

2024/07/31 12:41

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，已成為遊客搭船前往離島蘭嶼新選擇，每年估計超過5萬人次，為解決交通、停車亂象和當地漁業衝突，提升旅運服務品質，屏東縣政府將打造新候船中心、新建製冰廠及加冰突堤碼頭、漁業用突堤2座作為漁業補償，讓在地觀光與漁業更加互惠互利。

縣長周春米表示，原本位在後壁湖外堤漁港加油站旁的候船空間，旅運便利度及舒適度不符現代需求，加上乘船旅客穩定成長，因此從今年起，將售票處、候船處移至漁港對岸內堤的漁會大樓旁，臨近台電南部展示館方便遊客停車，未來漁港製冰設施移置外堤後，將打造新的候船中心，提升遊客舒適度；另為回饋補償漁業，農業處辦理「後壁湖漁交通旅運設施改善建設計畫」，規劃新建製冰廠，並興建2座漁業用突堤作為漁業補償，讓在地觀光與漁業更加互惠互利。

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縣府農業處表示，後壁湖漁港原交通船碼頭緊鄰加油站及油庫，交通船業者僅搭設貨櫃充當臨時售票處，且距離停車場太遠，讓遇到大熱天且攜家帶眷的旅客苦不堪言，因應後壁湖漁港交通船客運量逐年成長，考量交通旅運品質需有完善的配置規劃，因此進行整體規劃改善，規劃客運碼頭在漁港的最適合泊位。

前往蘭嶼的旅客大排長龍準備上船。（圖:屏東縣政府提供）

新建製冰廠及加冰突堤碼頭。（圖:屏東縣政府提供）

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