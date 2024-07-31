新北2青農減碳有成 獲選第7屆百大青農

新北市青農洪柏榕（右4）、李昌峻（左4）2人獲選為農業部第7屆百大青農，市長侯友宜（中）在市政會議表揚。（記者賴筱桐攝）

2024/07/31 12:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市青農洪柏榕、李昌峻2人獲選為農業部今年第7屆百大青農，洪柏榕為北台灣第1位有機筍農獲選百大青農，李昌峻經營谷芳有機茶園，為台灣首家通過ISO溫室氣體查證國際認證的農產品初級加工場。市長侯友宜今天在市政會議肯定青農的傑出成果，提升農產品競爭力，落實永續循環農業。

洪柏榕經營八里榕爺黃金筍農場，是當地著名有機綠竹筍農場，憑藉過去在科技業工作經驗，導入智慧監測系統，即時了解田間溫度、濕度及光照因子，進而控管水分、肥料施用，並防治病蟲害發生，降低人力需求且提高生產效能。

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此外，為維持綠竹筍產量及品項，過去筍農多在產季前處理老竹，洪柏榕擔任新北市青農聯誼會八里分會創會副會長，秉持產業共榮精神，以機械粉碎取代過往焚燒方式，成立綠竹碎枝機隊，協助土城、淡水區農友清理竹頭及粉碎老竹，除了減少碳排，並結合淨零永續概念，將產生的碎竹粒片回歸土壤製成有機肥，或製作綠竹栽培板及餐具等產品。

李昌峻以永續生態為基礎，獲得綠色保育認證及有機認證。為推廣三峽茶產業，積極取得HACCP食品安全管制系統認證、清真認證，獲選亮點茶莊、荷蘭「靛藍設計獎」，更成為台灣首家通過「ISO14064-1：2018溫室氣體查證」的農產品初級加工場，符合國際減碳訴求，並於2023年、2024年代表台灣參與亞洲規模最大的日本東京食品展，將三峽在地茶葉文化拓展至國際，讓世界看見台灣。

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