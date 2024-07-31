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行政執行署台北和士林分署 8/6拍賣動漫公仔及奧運紀念幣

鍺手鏈。（台北分署提供）

鍺手鏈。（台北分署提供）

2024/07/31 13:03

〔記者溫于德／台北報導〕下週四8月8日就是一年一度的父親節，行政執行署台北分署特別選在下週二（6日）舉辦「123聯合拍賣會」，預計上架45組公仔玩偶、鍺手鍊與琉璃彫刻等，供民眾應買後向父親表達孝心。

台北分署指出，下週二中午12時起就可至該分署位於台北市中山區南京東路二段1號的地址應買拍賣物，標的包括每組最低只要100元的知名動漫角色及萌寵動物的公仔玩偶共45組、鍺手鍊400條、各式珠寶首飾19件、AK自然樹枝珊瑚2件、琉璃雕刻7件及天絲棉抱枕12顆。

台北分署同日還會拍賣20筆土地、3筆建物，這些不動產分別為在北市大安區、文山區及新店區，屬投資自用兩相宜的物件。

士林分署則選在下週一（5日）舉辦「圓仔、生肖、世足、奧運紀念幣（鈔）鑑賞會」，這些被拍賣的標的來自台北市大洋金幣公司，該公司是中國貴金屬紀念幣的台灣地區總經銷，曾獲國際奧委會、北京奧組委、中華台北奧會及中國金幣總公司等授權。

然大洋因沒繳稅款、保費等共91筆，欠國家82萬餘元，雖經移送執行，也只繳回5萬元，故其財產遭拍賣。

士林分署表示，大洋這次被查扣並拍賣的標的包括各式各樣紀念幣有12箱、共1萬多個，其中有貓熊圓仔銀幣、40週年銅章及紀念章、2018俄羅斯世足、世足紀念幣與鈔票，以及里約奧運、倫敦奧運、北京冬奧紀念幣與鈔票，更有向來受民眾喜愛的十二生肖銀幣、套幣、紀念幣、銅章與中國兵馬俑30年紀念券。

士林分署提醒，若有意購買這些紀念幣，須於下週二下午2時30分起，帶身分證至位在台北市內湖區康寧路三段51號的分署進行登記，便可領號碼牌入場競標，民眾若成功拍定，當場須以現金或信用卡刷卡方式支付價金

紀念幣。（士林分署提供）

紀念幣。（士林分署提供）

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