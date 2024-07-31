點名台鐵台北、板橋等4站誤點惡化 審計部：恐影響使用意願

審計部盤點，雙鐵轉乘車站及部分路線旅客列車晚點發生率偏高，包括南港、台北、板橋等車站的順行車次，以及沙崙車站的逆行車次晚點發生率均較前一年度惡化。（資料照，本報合成攝）

2024/07/31 06:30

〔記者陳政宇／台北報導〕台鐵耗資鉅額經費新購車輛，盼提高整體行車效率及準點率。不過，審計部總決算審核報告發現，部分車次仍頻繁發生到站延誤情形，且雙鐵轉乘車站及部分路線旅客列車晚點發生率偏高，包括南港、台北、板橋等車站的順行車次，以及沙崙車站的逆行車次晚點發生率均較前一年度惡化，恐影響民眾使用公共運輸意願。

台鐵局為提升鐵路運輸效率，自2015年度起辦理「台鐵整體購置及汰換車輛計畫（2015至2024年）」，計畫總金額997.3億元，規劃新購EMU3000型城際電聯車及EMU900型通勤電聯車等，並汰換逾齡旅客列車，以提高行車效率及準點率。

請繼續往下閱讀...

針對台鐵準點率改善情形，審計部指出，2023年度旅客列車的到站晚點（列車到達區間各站發生延誤）發生率為20.40％、準點率為96.39％，均較2022年度改善。但新購車輛部分定期開行車次仍頻繁發生到站延誤情形，影響計畫目標的達成。

審計部說，2023年度順、逆行車次合計發生到站晚點143萬餘次，其中南港、台北、板橋及新烏日等車站的順行車次，以及南港、台北、新烏日、沙崙及新左營等車站的逆行車次，晚點發生率均高於全線。且南港、台北、板橋等車站的順行車次，以及沙崙車站的逆行車次，晚點發生率較2022年度惡化，恐造成旅客轉乘高鐵列車不便。

審計部也提醒，台鐵旅客列車誤點情形（列車到達終點站延誤超過5分鐘），由2019年度的4216次，逐年下降至2023年度的2948次，誤點情形已有改善，惟2023年度因設備故障造成誤點計2334次，占誤點總次數的79.17％，其中又以列車自動防護系統故障造成誤點1585次最多，設備檢修及維護品質有待提升。

進一步分析台鐵各路線，審計部盤點，縱貫線北段（順逆行）、海線（順逆行）、縱貫線南段（逆行）、北迴線（順行）及宜蘭線（順逆行）的晚點發生率，皆高於全線列車，主要係尖峰時段開行列車密度較高、海線部分區段仍為單線區間及施工需限速慢行等，造成列車發生連鎖延誤加劇晚點影響程度等。

對此，台鐵回應，已新購200組列車自動防護系統設備，並增加原廠檢驗程序，減少設備故障造成列車誤點情形；另將加強管控新購列車投入車次及雙鐵轉乘車站延遲到站情形，持續檢討列車晚點及誤點原因，辦理相關改善措施，並滾動檢討調整列車行點安排，以減少列車延誤情形，提升列車轉乘接駁順暢及優化旅客列車服務品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法