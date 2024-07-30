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鳥界模範父親！水雉爸爸狂風暴雨中以身護蛋 挺過凱米風災

珍稀保育鳥類水雉狂風暴雨中孵蛋。（麥卡貝網路電視提供）（記者陳文嬋攝）

珍稀保育鳥類水雉狂風暴雨中孵蛋。（麥卡貝網路電視提供）（記者陳文嬋攝）

2024/07/30 22:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風重創高雄，造成美濃等區淹水，正值珍貴稀有保育鳥類水雉繁殖季節，美濃水雉棲地有水雉母鳥不畏風雨，颱風期間連生4顆蛋，6隻水雉公鳥狂風暴雨中，壓低身形孵蛋避免失溫，其中1巢不幸淹沒，水雉公鳥傷心飛離，5巢挺過風災令人感動。

市府於美濃湖畔營造大灣棲地、水生植物種苗池，串聯劉孝伸與黃淑玫夫婦承租民間棲地、志工提供廢棄鱉池，種植芡實等水生植物，並攜手周遭農民種植野蓮田，友善耕種保護水雉生態，公私協力打響美濃水雉棲地，每年吸引30多隻水雉棲息。

5至9月為水雉繁殖季節，今年已有10隻水雉育雛成功，近日凱米颱風挾帶豪雨狂炸高雄，美濃水雉棲地有水雉母鳥不畏風雨，颱風期間每天生1顆蛋，總計連生4顆蛋，6隻水雉公鳥狂風暴雨中孵蛋，刻意壓低身形，緊貼鳥巢護蛋，以遮風避雨，避免造成鳥蛋失溫。

隨著強颱風雨加劇，美濃湖暴漲溢流水雉棲地，造成棲地水位高漲，其中1巢因水位上升太快，滾滾洪水淹沒鳥巢，公水雉過程中銜草補強鳥巢，用嘴撈蛋試圖挽救，無奈仍無力回天，水雉最後傷心飛離，令人心疼與不捨；其餘5巢幸運未淹水，在水雉公鳥以身護蛋下，力抗颱風侵襲，順利挺過凱米風災，令人感動。

高雄鳥會志工陳柏豪表示，鳥類與人一樣，面對大自然考驗，盡其所能護蛋，力抗颱風避免受害，展現生命韌性，且維護濕地環境，可以滯洪、保水、入滲，發揮滯洪功能，涵養地下水，也能減少淹水面積，促進生物多樣性。

珍稀保育鳥類水雉狂風暴雨中孵蛋。（麥卡貝網路電視提供）（記者陳文嬋攝）

珍稀保育鳥類水雉狂風暴雨中孵蛋。（麥卡貝網路電視提供）（記者陳文嬋攝）

珍稀保育鳥類水雉狂風暴雨中孵蛋。（麥卡貝網路電視提供）（記者陳文嬋攝）

珍稀保育鳥類水雉狂風暴雨中孵蛋。（麥卡貝網路電視提供）（記者陳文嬋攝）

美濃水雉棲地有水雉凱米颱風侵台期間，不畏風雨每天生1顆蛋，總計連生4顆蛋。（黃淑玫提供）（記者陳文嬋攝）

美濃水雉棲地有水雉凱米颱風侵台期間，不畏風雨每天生1顆蛋，總計連生4顆蛋。（黃淑玫提供）（記者陳文嬋攝）

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