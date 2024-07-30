會勘高雄中都災後復原 陳其邁：淹水補助從優、從速、從簡

陳其邁趕赴中都社區視察災後復原。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/30 22:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今下午主持市政會議後，轉往三民區中都地區視察災後復原情況，除慰勉第一線辛勞，也指示民政局要從優、從速、從簡，幫忙民眾申請淹水相關補助，讓市民可儘速恢復正常生活，減輕受災負擔。

陳其邁說明，就在愛河邊的中都社區，遇到颱風強降雨時首當其衝，26日凌晨12點左右，市府就調度抽水機、人力與國軍弟兄姊妹，協助住家商家及時抽水。

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一整天的外交與會議行程後，陳其邁今天下午再到中都社區關心居民，希望持續再精進防災能量，並指示民政局要從優、從速、從簡，幫忙民眾申請淹水相關補助，讓市民朋友可以儘速恢復正常生活，減輕受災的負擔。

他同時提到3名副市長分別到各行政區掌握狀況，林欽榮到鹽埕區、鼓山區，了解反映意見並慰問關懷受災居民；羅達生到燕巢區海成社區視察雜貨舖災損情形，也到燕巢農會產銷班集貨中心瞭解農損情形；李懷仁則到岡山區，到各里和欣欣市場訪視關懷與慰問住戶。

陳其邁提醒，凱米颱風泡水汽車拖吊補助、受停水停電影響居住民眾安置居住旅館補助、房屋淹水補助、泡水車淹水補助持續開放申請中，為便利民眾申請，「里辦公處」、「區公所」均可索取申請書填寫並代為收件，詳細申請資訊：https://tinyurl.com/22q2mwyf，汽機車泡水（含拖吊）補助也可線上申辦：https://gov.tw/FGM。

林欽榮副市長到鹽埕區、鼓山區，了解反映意見並慰問關懷受災居民。（記者王榮祥翻攝）

李懷仁副市長到岡山區，到各里和欣欣市場訪視關懷與慰問住戶。 （記者王榮祥翻攝）

羅達生副市長到燕巢區海成社區視察雜貨舖災損情形，也到燕巢農會產銷班集貨中心瞭解農損情形。（記者王榮祥翻攝）

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