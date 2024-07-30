凱米單日降雨900毫米致高樹淹水 屏縣府澄清與橋樑工程無關

後壁溪排水情形。（屏東縣政府提供）

2024/07/30 20:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風襲台期間帶來驚人雨量，因宣洩不及一度造成高樹鄉建興村積淹水，但有民意代表指是縣府興辦屏2-1線道路工程，開闢的2座橋樑擋住洪流導致淹水；屏縣府工務處今天（30日）澄清說明，新建的2座橋樑跨距及高度皆大於現況排水斷面及護坡，與淹水無關。

屏縣府強調，主要是凱米颱風在高樹鄉單日雨量逼近900毫米，遠遠超越當地50年重現期的降雨頻率，導致河道無法負荷暴漲的溪水才溢流漫延，與工程並無關係。

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工務處進一步說明，屏2-1線道路開闢工程因路線跨越後壁溪排水及阿烏排水支線，需新建2座橋樑，而後壁溪排水現況斷面渠寬約8至10公尺，阿烏排水支線現況斷面渠寬約8公尺，縣府同步設計的排水整治工程將拓寬斷面渠道，所以新建橋樑因應未來渠道整治，2座橋樑跨距均加寬、加深，設計的通洪斷面皆優於治理計畫保護標準。

此次凱米颱風降下超大雨量，因後壁溪排水及阿烏排水支線尚未整治，無法負荷暴漲溪水導致溢流，而該項工程2座新建橋樑跨距及高度皆大於現況排水斷面及護坡，並沒有阻礙排水及渠道通洪斷面，縣府為免民眾遭到誤導，特地澄清說明。

工務處也強調，目前縣府已依序向中央提報相關排水整治改善計畫，待後續河道整治完成後將有效改善淹水問題。

後壁溪排水。（屏東縣政府提供）

阿烏排水情形，橋面設計高於既有土堤。（屏東縣政府提供）

阿烏排水照片。（屏東縣政府提供）

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