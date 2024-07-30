文旦柚產季將至 新北八里農會教挑選、保存撇步

新北市八里區農會總幹事高金山表示，挑文旦柚一顆重量建議在450至500公克即可，外觀選有點三角形，底部圓飽滿，經過「辭水」後，果酸和水分充分混合最好吃。（記者羅國嘉攝）

2024/07/30 20:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕象徵團圓的文旦柚產季將至，對於民眾在購買時要如何挑選、保存？新北市八里區農會總幹事高金山表示，挑文旦柚1顆重量建議在450至500公克即可，外觀選有點三角形，底部圓飽滿，經過「辭水」後，果酸和水分充分混合，此時最好吃。

至於保存部分，高金山說，不用冰存，只要放陰涼通風處可保存1至2個月，但要注意別直曬太陽、別撞到或掉到地上，因為易導致果肉受傷壞損，就不能久放。

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八里區農會今（30）日在八里福朋喜來登酒店舉行「幸福柚遊幸福記者會」。農會理事長蔡秋煌指出，八里文旦柚因面向淡水河出口，種植的文旦柚飽含海水鹽，再加上多種植在排水良好的山坡地，不容易積水，皮薄汁多味甘甜，果肉香甜Q彈、風味絕佳。

高金山說，文旦柚建議放到「辭水」後食用較佳，「辭水」就是文旦柚剛採收下來時，雖然可以吃，但果肉水分較不多，靜待幾天「辭水」後，果酸和水分充分混合，果肉不僅更有風味，甜度也會提升。保存部分，則建議放陰涼通風及可，不用特別冰存。

農會表示，為鼓勵民眾購買文旦柚，明天早上10點起至8月31日開放線上購買優惠，於電商平台「小農電舖直銷站」預購文旦柚，最多享有三重優惠，包含購買全館農特產品即享免運；全館文旦柚不限品牌均享9折優惠；單筆預購滿3千元以上，即可參加八里福朋喜來登酒店自助餐（價值1188元）抽獎活動，共抽出5名。

另外農會還有辦理採果1日遊體驗，花1千元就可遊覽八里、體驗採果、品嚐八里福朋喜來登酒店柚香下午茶，並加贈八里區農會社區小舖百元蔬菜購物金，當場採購八里在地小農蔬果。此外，今年八里文旦柚預計從8月25日開始採收，9月2日號開始出貨。

新北市農業局表示，近年推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，透過輔導農友創立品牌並於小農電鋪直銷站上架販售，開拓通路協助銷售，實質提升農友效益。八里區小農品牌均符合安全規範，並通過各項農藥殘留檢驗，讓消費者安心買健康吃。

八里福朋喜來登總經理羅世璿（左起）、區長林俊宏、議員陳家琪、農會理事長蔡秋煌、議員鄭宇恩、農業局科長游富鈴等人共同響應八里文旦柚產季。（記者羅國嘉攝）

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