大膽挑戰！嘉義城隍廟8/3「鬼門開」首開放 2生肖沖煞別去

嘉義城隍廟循古禮，將公開神秘「開鬼門」儀式。（嘉義城隍廟提供）

2024/07/30 19:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義民俗城隍廟開鬼門，嘉義城隍廟依循百年古禮，在鬼門開前、8月1日至8月4日舉行「城隍開恩全嘉開普」祭典，8月3日晚間11點起，由張天師第64代傳人張澤丕道長主持「開鬼門」儀式，將中斷百年的開鬼門儀式完整呈現，開放民眾參加挑戰膽識，不過廟方提醒，生肖屬蛇的12歲民眾及生肖屬馬的35歲民眾沖煞，最好別到現場。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，嘉義城隍廟沿襲清朝祭厲風俗，農曆7月由地方首長迎請城隍賑濟孤幽，日治時期形成嘉義地區獨特的分區輪普風俗，據大正7年《臺灣日日新報》的報導，地方因此流傳「城隍廟開普，地藏王收普」、「城隍廟開鬼門，地藏庵關鬼門」的俗諺。

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葛永樂說，今年「諸羅城隍中元祭」自8月1日起登場，8月1日至4日開普祭典將進行起鼓、豎燈篙、放水燈等科儀，重頭戲「開鬼門」儀式，為民間信仰中悲憫的象徵，透過城隍尊神度牒引領使孤魂到人間接受各地普施，而在鬼門開前一晚、8月3日晚間8點半，進行「百年敕水，淨爐除穢」科儀，讓信眾跨過淨爐驅除厄運、護佑平安，晚間11點子時進行「開鬼門」開普科儀。

葛永樂說，今年「百年敕水，淨爐除穢」科儀開放民眾參與，廟方準備可淨化心靈、除惡辟邪的城隍保庇平安皂贈送信眾，限量200個。「開鬼門」儀式除現場直播，民眾也可到現場參觀，建議屬蛇的12歲民眾、屬馬的35歲民眾勿到現場，以防沖煞。

廟方限量贈送參加「百年敕水，淨爐除穢」科儀民眾平安皂。（嘉義城隍廟提供）

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