韓國將ADAS安全教育納考照範疇 審計部促交通部研議

審計部建議交通部比照韓國，研議將「先進輔助駕駛系統」（ADAS）相關安全教育納入駕照考訓範疇。 （資料照）

2024/07/30 19:30

〔記者謝君臨／台北報導〕搭載「先進輔助駕駛系統」（ADAS）的車輛日益普及，隨之而來的是其行駛於國道的肇事件數及占比逐年攀升。對此，審計部指出，各廠牌對於相關功能的命名不一，易使消費者混淆；且駕駛人也多仰賴業者口授或網路搜尋教學影片，獲取相關駕駛資訊。建議交通部比照韓國，研議將相關安全教育納入駕照考訓範疇。

審計部調查發現，有關「主動式車距調節巡航」（Adaptive Cruise Control, ACC）或「車道維持輔助」（Lane Keeping Assistance, LKA）等輔助駕駛系統功能，存有各廠牌命名不一，易使消費者混淆情形；且因系統作動速域及性能，依廠牌、車型及年式各有不同，能否跟車到停，或停下後能否繼續配合前車再次自動加速前行（Stop & Go），及相關操作限制也有差異性，但駕駛人購、租車時，多仰賴業者口授或網路搜尋教學影片，獲取相關駕駛資訊。

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審計部進一步指出，又部分車廠未於官方網站公告車主手冊，或電子型錄與車主手冊未敘明輔助駕駛功能及操作方式，甚至有二者內容不一致情形，不利消費者充分瞭解ADAS的性能及使用限制，導致駕駛人未熟悉各項ADAS功能的啟用時機，頻傳系統誤用、濫用而發生交通違規或車禍傷亡事件。

審計部也列舉誤用、濫用態樣，包括：有駕駛開啟ADAS後，直接呼呼大睡；駕駛拿著書專心閱讀，雙手離開方向盤，完全交由輔助駕駛行駛，無視周圍情況；轎車開啟ADAS，駕駛人因撿手機未注意前方路況，致發生事故等。

審計部舉鄰近國家為例，指韓國為增進駕駛人對自動輔助駕駛汽車的充分瞭解，已規劃於今年將自動輔助駕駛汽車安全教育納入駕照考訓範疇，反觀我國尚未正視駕駛人啟用ADAS，並據以檢討現行駕照考訓制度及內容，不利確保駕駛人正確瞭解輔助駕駛系統功能，以及建立安全操作的駕駛觀念。

鑑於輔助駕駛車輛已漸趨普及，駕駛人未熟悉ADAS功能及啟用限制，衍生道路交通事故頻傳，審計部函請行政院督促交通部研謀改善。

對此，交通部回覆，為強化車輛搭載ADAS使用安全，已要求業者於車主手冊載明系統安全操作說明、加強銷售人員訓練與交車宣導，並將車輛警示標語等資訊納入車輛安全審驗管理制度，以督促業者落實社會責任，提升消費者正確使用觀念。

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