輔助駕駛肇事比例增 審計部促裝EDR、考照納安全教育

根據高速公路局統計近3年來數據，發現在國道開啟「先進輔助駕駛系統」（ADAS）車輛的肇事件數及占比，均呈逐年增加趨勢。（資料照）

2024/07/30 19:16

〔記者謝君臨／台北報導〕汽車自動駕駛系統持續精進研發中，但根據高速公路局統計近3年來數據，發現在國道開啟「先進輔助駕駛系統」（ADAS）車輛的肇事件數及占比，均呈逐年增加趨勢。對此，審計部促請交通部針對道路交通事故發生及違規態樣，強化交通安全管理機制，並研議強制車廠安裝事故資料紀錄器（EDR，俗稱數位大餅），以及將輔助駕駛系統安全教育納入駕照的考訓範疇之可行性。

據高公局統計，2021年至2023年度國道施工車輛或緩撞車遭撞事故件數分別為79件、114件及128件，其中遭配備ADAS車輛追撞者分別為36件、47件及80件；又前揭車輛有開啟ADAS者分別為6件、26件及53件，占配備ADAS車輛比率分別為16.67%、55.32%及66.25%，開啟ADAS車輛肇事件數及占比，均呈逐年增加趨勢，且造成149人死傷。

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另，今年截至4月底止，國道施工車輛或緩撞車遭撞事故件數計發生35件，其中遭配備ADAS車輛追撞者為18件，占事故總件數逾5成，有開啟ADAS者為10件，並造成16人死傷，顯示駕駛人啟用ADAS行駛道路的交通安全風險明顯趨增。

審計部於今年度中央政府總決算報告中指出，警政署自去年7月起採用新式「道路交通事故調查報告表」，將「使用車輛自動駕駛或先進駕駛輔助系統設備（裝置）不符規定」納為事故肇因初步分析研判選項，但針對「不符規定」所涵括的規定範疇及裁量標準，缺乏法律明確定義。

經查去年7月至年底，肇因初步分析研判為上述事項的交通事故計有41件，均未依規定舉發及處罰，其中查無舉發紀錄者計有35件，另依他項規定舉發的6件交通違規紀錄，與事故資料所列肇事原因難以連結，恐不利明確掌握與輔助駕駛系統啟用直接相關的事故發生狀況、實際肇因及違規行為。

審計部指出，EDR有助了解事故發生當時汽車駕駛人的應變行為、車輛實際行駛方向及輔助駕駛系統啟用情形，釐清肇事原因及責任歸屬，但我國僅針對總聯結重量及總重量在20公噸以上的新登檢領照汽車，明定應裝設；且因缺乏資料提供的法源依據，不利事故資料蒐集及分析研判肇事責任的精確度。

對此，交通部回覆，為利瞭解交通事故肇因，已調和導入UNECE R160（事件資料紀錄器法規），並於今年5月預告，國內新型式及各型式車輛分別規劃自2027年及2029年起實施；另涉及EDR判讀及第三方專業單位鑑定等配套作業，將持續邀集相關單位共同研議。

近三年國道施工車輛或緩撞車遭撞事故件數及死傷人數。（記者謝君臨翻攝）

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