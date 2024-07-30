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北市「節電獎金」抽獎出爐 總節電量達71.5萬度

北市節電獎金抽獎活動上半年得獎名單出爐。（台北市環保局提供）

北市節電獎金抽獎活動上半年得獎名單出爐。（台北市環保局提供）

2024/07/30 17:42

〔記者江采蓁／台北報導〕為推動淨零轉型，台北市環保局推出總獎金300萬元的「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」抽獎活動，這次參加活動的電號（家戶）共計6468戶，較去年同期節電者2560戶更多，總節電量達71.5萬度，相當於減碳35.3萬公斤，環保局長徐世勳已抽出上半年得獎民眾，共50名各可獲得3萬元獎金。

環保局指出，這次活動參加家戶共計6468戶，總節電量達71.5萬度，相當於減碳35.3萬公斤；環保局將於8月1至6日陸續聯絡得獎者，並於8月19日前依活動規定提供相關證明文件、簽具收據等以憑領獎。

環保局說明，「淨零拚轉型、節電3%獎百萬」抽獎活動上、下半年會各抽出50名，獲獎金3萬元，抽獎資格為以台電公司電費單或用電資訊所載用電「度數」為計算，每半年較去年同期節電3%者可獲抽獎機會，因此活動還在進行中，歡迎尚未參加的民眾踴躍報名。

此外，環保局呼籲，現在處於下半年夏季用電高峰期，民眾在日常生活中節電的方式，如逐步將老舊電器汰換成能源效率1級或有節能標章的電器、定期清洗冷氣機濾網、使用高效率照明燈具（如LED燈泡）、冷氣設定26至28度並搭配電風扇等；也能利用經濟部能源署「住宅家電汰舊換新節能補助」，汰換能源效率分級標示1級冷氣、電冰箱，每台補助3000元。

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