中橫便道預計7/31中午搶通 加開通行班次至8/4

中橫便道19.8K路基毀損40公尺長，預計明天中午搶通。 （谷關工務段提供）

2024/07/30 17:03

〔記者歐素美／台中報導〕凱米颱風重創中橫便道上谷關至德基路段，公路局谷關工務段表示，較大災情有13K路基流失200公尺長、15.9K崩坍1500立方公尺及19.8K路基毀損40公尺長，經派員連日加班處理，明天（31日）將完成最後檢點，如無天候等因素影響，預計於中午12點班次放行，並至8月4日止加開班次，以紓解大梨山交通壓力。

凱米颱風為口中山區帶來大量雨勢，致中橫便道邊坡落石坍方，谷關工務段表示，其中較大3處災點，分別為19.8K因路基毀損兼山壁陡峭，施工困難，工務段預計於明天（31日）中午12時恢復通行，並加開班次為7點、10點、12點、14點、傍晚4點半及夜間5點半貨運班次，直至8月4日止，於8月5日（星期一）恢復原本三班管制，以滿足農業、民生等交通需求。

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谷關工務段特別呼籲用路人，颱風過後降雨不斷，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，除請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備外，並可充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施；另颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，敬請用路人提前因應規劃行程避免受困滯留。

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