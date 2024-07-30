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花蓮縣府要發3000元振興券 縣府：規劃委託中央印製廠印刷

花蓮過去每年3節發白米，去年起改發生活物資券，可憑券至超市購買物品，縣府在地震後提出10億元普發振興券3000元，則將委託中央印製廠印刷。（記者花孟璟攝）

花蓮過去每年3節發白米，去年起改發生活物資券，可憑券至超市購買物品，縣府在地震後提出10億元普發振興券3000元，則將委託中央印製廠印刷。（記者花孟璟攝）

2024/07/30 17:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後遊客對花蓮觀光信心大失血，凱米颱風後蘇花鐵公路也全數中斷，花蓮縣議會今天舉辦臨時會二、三讀會，下午三讀通過花蓮縣府追加預算案10億元，將普發3000元花蓮振興券。觀光處長張志翔說，地震後觀光業損失估計全年超過150億元，將委託中央印製廠協助印製、製作防偽，估10月中發放，使用期限到年底。

花蓮縣府提案追加10億元預算，普發3000元振興券，今天下午獲得花蓮縣議會三讀通過，觀光處長張志翔說，感謝議會支持，會馬上啟動規劃印刷等相關作業。

張志翔說，振興消費券用法比照現金，因此規劃委託財政部中央印製廠協助印製，期程約需35天到40天，在振興券上印製防偽標誌，防止偽造券流通，做法會比照中央發放的消費券，3000元振興券規劃將有4張面額500元、5張200元面額，一共9張，用法等同現金，只要是花蓮的店家都可以消費，預計9月底10月初印製完成，10月中發放。

縣府指出，屆時將透過縣府民政處戶政系統、參考選務系統，透過各公所在各鄉鎮設置發券所協助發放，規劃約1星期的時間發給民眾，若頭兩天不及現場領，接下來仍可就近到戶籍所在地鄉公所領取。

張志翔說，花蓮以觀光立縣，很多產業從餐飲、名產、旅宿都靠遊客帶動，估計從4月地震後到今年底，產值至少蒸發150億元以上！發放目的希望讓地震後經濟狀況受到影響的民眾，可透過消費券來照顧到各行業大小商家，也能擴大內需，即使是拿來採購日用品也有振興功效。

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