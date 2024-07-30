衝國際旅客來台意願 觀光署規劃推「機票買3送1」

交通部長李孟諺。（記者蔡昀容攝）

2024/07/30 14:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕0403花蓮地震和颱風摧殘，影響國際旅客來台意願。交通部長李孟諺今（30日）表示，希望透過多管齊下的管道，減少對台灣觀光的衝擊，預計推出機票「買3送1」等優惠，國際團來台補助也加碼，希望吸引國際旅客來台。

李孟諺說，太魯閣震後受損封閉，影響國際來台旅客意願，上半年就有50萬人次受影響；震後加上颱風，在國際媒體呈現台灣滿目瘡痍的印象，影響國際旅客來台觀光，因此觀光署除了加強國際宣傳，除了受損地段，其餘地區仍然安全以外，也提出刺激性的做法。

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李孟諺表示，觀光署針對日本、韓國、港澳、新加坡、韓國等國家，與國籍航空公司合作，預計推出機票買3送1、買2送1等優惠。

李孟諺說，國際自由行旅客來台買高鐵票，也會鼓勵前往南部旅遊，推出買1送1；國際團客來台灣，除了部分團型加碼補助，到花蓮停留1夜的團，也會補助3至5萬元。

據觀光署規劃，原本國際團到台灣各地旅遊，便依團客人數、旅遊天數給予補助，但經過災害之後，為鼓勵來台觀光，8至14人團客，3天2夜以上補助從1萬提升至2萬元、7天6夜以上從2萬提升至3萬元；來台3天2夜以上的國際團，若至花蓮停留1夜，4至49人補助3萬元，50人以上補助5萬元。

李孟諺指出，台北國際電腦展今年就吸引1000多家國際媒體，因此具規模的國際會展，可以吸引外籍商務人士到訪台灣，觀光署也推出外籍人士來台參展或出差，並順遊台灣的話，每天補助2000元。

李孟諺說，冬季不少日韓旅客來台打高爾夫球，1個月可吸引1、2萬名外籍客到中南部打高爾夫，觀光署與相關協會、球場合作，希望發展高爾夫觀光；暑假方面，可以吸引日本校外教學來台，像新北市就規劃120台車，帶日韓高中生來台體驗農業、文創等，未來希望和教育部就此專案合作。

國際來台客1000萬人目標，李孟諺說，按照過去經驗，下半年會比上半年多5至10％，上半年目前達380萬人，會持續努力。

觀光署副署長林信任補充，機票優惠由觀光署駐外辦事處與旅行社等相關單位洽談中，詳細施行方式尚未定案；過去曾對香港實施機票「買3送1」優惠，讓香港民眾易將台灣列為常去的旅遊目的地，效果顯著。

此外，林信任說，8月也會啟動日本旅行社競賽、千人放天燈活動；其中旅行社競賽方面，觀光署與2百間旅行社合作，台灣產品銷售量前幾名有獎勵，時間是9至明年3月。

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