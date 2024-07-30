大不敬！竹市城隍廟廣場前龍鯉雕塑遭屁孩爬上魚頭跨坐

大不敬！新竹市都城隍廟廣場前的龍鯉雕塑遭屁孩爬上魚頭跨坐，網一片批評聲浪。（照片取自臉書社群新竹大小事）

2024/07/30 15:10

〔記者洪美秀、蔡彰盛／新竹報導〕新竹市有人在臉書社團「新竹大小事」貼出有屁孩爬上都城隍廟前廣場的龍鯉雕塑上，還跨坐在龍頭上方的照片，此照片引發網友抨擊，直呼屁孩行為大不敬，且不知天高地厚，傳播學者杜聖聰也批為什麼有那麼壞的小屁孩，此行為是污辱新竹市的屁孩，呼籲趕緊道歉，否則被肉搜就來不及了。

竹市警一分局北門所副所長張家銘說，宋姓男子疑因一時好玩擅闖水池攀爬雕像，警方通知宋男到案後，將依社會秩序維護法第75條裁處。新竹市政府城銷處觀光維護科長林政億說，將加強巡視勸導並張貼告示，經告誡不從者，處500元以上5000元以下罰鍰。

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廟方志工表示，這座雕像龍頭鯉魚身，對附近商家來說也象徵招財，如今被當坐騎令人傻眼，該男子對龍鯉不尊重也不禮貌，這種行為實在不可取。

新竹大小事這張有小屁孩爬上城隍廟前廣場龍鯉雕塑的照片今天在網路社群發酵，很多網友看到這張照片紛紛留言抨擊，並稱這樣的行為真的很不適當，且農曆7月1日下週日（8月4日）將辦消災解厄的夯枷活動，網友留言「不知天高地厚，看城隍爺如何收拾了」。

傳播學者杜聖聰也提到，小屁孩爬到新竹市城隍廟前面的龍鯉，直接騎到龍頭上面。新竹市沒大人了，沒有人能管你？不要說，你只是開玩笑而已？新竹的龍穴臣服在你胯下？是孰忍孰不可忍。

他並稱，「如果到新加坡，爬上魚尾獅上面去，你看看人家會怎麼對付你。肉搜，道歉，你這個污辱新竹市的小屁孩，沒水準到極點，噁心的壞東西。」而照片也在臉書發酵引來許多留言及議論。

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