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鷄籠中元祭邁入170年 現代與歷史的共鳴

雞籠中元祭今年邁入170年。（記者盧賢秀攝）

雞籠中元祭今年邁入170年。（記者盧賢秀攝）

2024/07/30 13:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市雞籠中元祭今年邁入第170年，由張廖簡宗親會輪值主普，宗親會表示，這是北台灣最具歷史意義、規模最大的民俗慶典，今年邀請全台宗親會來共襄盛舉，除了放水燈遊行祭典活動，還有一系列藝術活動，讓現代與歷史找到共鳴。

基隆市長謝國樑表示，台灣的第一號無形資產雞籠中元祭今進邁入第170年的盛大祭典，這不僅是對我們傳統的延續，更是文化與創新的融合。中元祭是由15個宗親會輪值，今年回到為首的張廖簡宗親會，一個嶄新的風貌，代表薪火相傳、代代相傳。

謝國樑說，今年中元祭規劃一系列豐富多彩的活動，邀請裝置藝術家成若涵設計了「團元」在文化廣場與基隆塔展出，展現了現代藝術的魅力，更是現代與過去的對話，找到歷史和心靈的共鳴。

此外爲了親子的家庭精心準備了「鬼朋友度中元」特展，用鬼朋友的視角出發，讓孩子們在生動有趣的環境中了解中元祭的傳統和意義；基隆市區將舉行「隆來JOIN平安」中元祭主題快閃活動，有知名品牌霹靂布袋戲等設立設立快閃店，以平安為概念結合品牌特色，並設計各種互動及趣味遊戲及特色文創品。

基隆市議會議長童子瑋說，鷄籠中元祭邁入170週年，非常不容易，這也基隆獨特的文化傳承。過了百餘年，而且更加的盛大、的多元，成為基隆市的城市象徵。早期漳泉械鬥，現雙方以陣頭的方式化干戈爲玉帛，現在有花車、遊行，各種精彩的表演結合傳統和現代，是一種特殊而且非常豐富的文化。他說記小時會在愛山路口，大家拿板凳搶位子，看著馬車騎過去，還有明星花露水、丟糖果，令人記憶深刻，也非常重要的一個文化，希望全台各地喜愛民俗文化的朋友都來共襄盛舉，幫基隆金融的城市行銷。

張廖簡宗親會主任委員張通榮和宗親會表示，今年將盛大舉行，邀全國各地宗親會來參與，希望年年有餘、龍年上升、基隆塔燈光照亮全世界。

今年鷄籠中元祭設計了平安令旗和小神衣等文創品。（記者盧賢秀攝）

今年鷄籠中元祭設計了平安令旗和小神衣等文創品。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑表示，雞籠中元祭代表薪火相傳。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑表示，雞籠中元祭代表薪火相傳。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋說，小時候都要拿板凳搶位子看水燈遊行，是非常重要的文化活動。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋說，小時候都要拿板凳搶位子看水燈遊行，是非常重要的文化活動。（記者盧賢秀攝）

雞籠中元祭今年邁入170。（記者盧賢秀攝）

雞籠中元祭今年邁入170。（記者盧賢秀攝）

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