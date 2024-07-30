蔡尚樺代言新北庇護禮 手工皮革手帳飄文創風

「暢遊時光─A5皮革活頁手帳禮盒」，以鯨鯊為意象設計圖騰，融入新北各區特色地標或名產。（記者賴筱桐攝）

2024/07/30 12:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕「第11屆新北庇護禮」今天亮相，由新北市政府勞工局輔導設立的小羊苗庇護工場，與青年局引薦的青創團隊「魟骰篩皮革工作室」聯手推出「暢遊時光─A5皮革活頁手帳禮盒」，以鯨鯊為意象設計圖騰，融入新北各區特色地標或名產，充滿濃厚文創風格，邀請藝人蔡尚樺代言，她也認購10本響應。

新北市長侯友宜表示，今年庇護禮首度跨局、跨界合作，設計新北專屬圖騰，利用「鯨鯊」的包容意象，匯集新北市觀光景點、文化產業及特色美食等元素，例如石門十八王公廟、三峽金牛角、平溪天燈、萬里蟹、板橋林家花園等，搭配特殊皮料及燙金等技術工法，代表新北市多元包容、宜居城市的精神，展現創意與活力，「青創挺庇護、庇護有青創」成為最大亮點。

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「魟骰篩皮革工作室」設計師何姿諾表示，手帳嚴選台灣在地百年皮革廠出產的皮料，加入大量油蠟，油蠟流動時經過揉捏或摩擦就會改變色調，留下特殊印記，隨著使用更添光澤，帶有粗曠隨性的風格，圖騰設計為一條鯨鯊，融入新北市市花茶花、淡水情人橋、深坑臭豆腐等地方特色，內頁可置換活頁紙，打造獨一無二的筆記本。

伊甸基金會常務董事王明雄指出，伊甸43年來協助身心障礙者爭取工作權益、職業重建，以及就業後的追蹤、關懷，希望身心障礙者在工作中獲得滿足與成就感，達到自立生活目標。2014年在淡水成立小羊苗庇護工場，培育員工學習製作羊毛氈、皮革，販售獨一無二、充滿溫度與祝福的手作商品。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市目前有25家庇護工場，提供500多名身心障礙員工就業，希望透過「新北庇護禮」，讓更多民眾認識庇護工場，鼓勵購買產品幫助身障員工。即日起可上蝦皮購物平台「新北市庇護工場網路商城」選購，或向小羊苗庇護工場訂購：（02）86260327，早鳥可享9折優惠。

新北庇護禮推出「暢遊時光─A5皮革活頁手帳禮盒」，由藝人蔡尚樺（右二）代言。（記者賴筱桐攝）

新北市政府勞工局今天舉行第11屆新北庇護禮發表記者會。（記者賴筱桐攝）

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