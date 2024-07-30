免試入學續招名額公布 184校招逾1.1萬名

教育部今日公布國立及私立高級中等學校「113學年度免試入學續招」，總名額1萬1882名。（圖擷取自官網）

2024/07/30 10:33

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今日公布國立及私立高級中等學校「113學年度免試入學續招」，共計184所學校，總名額1萬1882名，國立高中87校、3968名，私立高中97校、7914名，目前尚未有錄取學校的學生可把握機會參與續招，例如馬祖高中續招5名、金門農工續招36名、台南海事續招9名等。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，教育部主管國立及私立高級中等學校（含進修部）113學年度免試入學續招，考生可同時報名數所學校，如招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一校報到。

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黃瀞儀進一步表示，依「高級中等學校辦理免試續招審查原則」規定，未於免試入學（含）之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免試續招；若已向錄取學校完成報到手續且未於規定時間內辦理報到後放棄者，則不得參加；但若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，則仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。

黃瀞儀提醒辦理免試續招的學校，在學生報名時，應至國立台灣師範大學心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已於某入學管道報到；若是，將無法報名參加續招。全國15個就學區核准辦理免試入學續招學校的名單、名額、簡章，即日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢。

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