7/31-8/2澎湖輪由他船替航 支援蘇花海運疏運

澎湖輪31日起支援花蓮疏運。（記者劉禹慶攝）

2024/07/29 21:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕受凱米颱風影響，東部鐡公路尚未全面恢復，航港局繼調度新台馬輪號於7月28日至30日投入蘇花海運疏運之後，接續協調澎湖輪於7月31日至8月2日，及凱旋1號於7月31日至8月3日接替投入疏運。疏運期間的澎湖輪，由他船替航。

航港局說，新台馬輪7月29、30日共疏運旅客1975人、車輛209部，接下來協調澎湖輪及凱旋1號接棒備援。澎湖輪可載運600名旅客、74台小客貨（含重機）、6台大客貨及25台機車；凱旋1號可載運261名旅客。

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為降低對澎湖輪原訂位旅客影響，航港局研擬旅客、貨物及車輛替代運送配套措施方案，其中旅客部分，已協調南海之星2號船舶替航，7月31日至8月2日提供與澎湖輪原預定相同之2個往返航班；另旅客亦可改搭布袋馬公航線，往返高雄嘉義布袋港間所需車資（高鐵、客運、共乘計程車等）將予以全額補助。

車輛部分，原預定7月31日至8月2日有車輛運送需求之民眾，可利用澎湖輪7月30日馬公-高雄航班，或選擇延後至8月3日至8月6日間所增加船班運送；貨物部分，已協調5家貨運公司收貨，維持貨運物資運送服務，相關訊息可至交通部航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」查詢。

航港局說明，有關7月31日至8月3日之疏運航班，訂於每日上午8時至下午6時開放民眾至航港局官方LINE帳號登記，但為加速回應受理結果，僅受理隔日船班之需求登記，請民眾多加留意，至官方LINE登記時，亦請提供姓名、身份證字號、車號、聯絡手機、車輛種類等必要資訊，若已額滿，將給予候補序號。

提醒民眾視需求擇一船舶登記（澎湖輪或凱旋1號），另登記日期、船班倘有所異動或取消，亦請於LINE帳號回復，以利有限資源可充分運用，維護旅客搭船權益。航港局並建議，有搭乘時效需求且無攜帶大型行李之旅客，可選搭凱旋1號，航行時間較快；有攜帶大型行李之旅客，則建議選擇澎湖輪。

航港局補充，有關澎湖輪及凱旋1號搭乘船舶及託運車輛訊息，及明（30日）上午8時開放民眾登記31日澎湖輪及凱旋1號船班之官方LINE帳號，將於今晚22時公布於航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」。

澎湖輪支援蘇花航線，航港局公布原高雄-澎湖馬公航線替代運送配套措施方案。（航港局提供）

澎湖輪支援蘇花航線，航港局公布原高雄-澎湖馬公航線替代運送配套措施方案。（航港局提供）

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