台中黃竹山區路坍沒水電 99歲老翁受困5天救出

台中99歲陳姓老翁（右2）和76歲的女兒、女婿受困山區5天，員警和消防人員上山將3人救出。（記者陳建志翻攝）

2024/07/29 21:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名99歲陳姓老翁，和76歲的女兒還有女婿居住在太平黃竹山區，凱米颱風侵襲造成老翁住家聯外道路坍方，家中停電，水塔也被吹壞沒水可用，因受困5天存糧都吃完，也無法外出，昨天下午打電話向警消求教，員警和消防人員開了近1小時的車又徒步通過坍方路段，終於順利將3人救出，交由太平區公所安置。

台中市警局太平分局宏龍派出所，昨天下午4點多接獲民眾報案，表示太平黃竹山區有2男1女受困山區5天，因道路坍方無法下山，請求警方協助。

請繼續往下閱讀...

宏龍派出所所長黃思融、警員何威廷、梁耘瀚獲報，立刻會同消防人員，以及黃竹里長林元成前往山區救援，眾人開了約1小時的車，抵達黃竹山區連接北坑巷的和輝農路，發現道路被坍方的土石和樹木擋住。

眾人改以徒步的方式，攜帶物資繼續挺進，最後終於抵達99歲陳姓老翁和76歲的女兒還有女婿3人居住的房子，3人雖受困5天，所幸精神狀況還不錯，表示颱風前有準備物資，但颱風實在太大，不但道路坍方無法下山，電線桿也倒塌停電，水塔更被吹壞沒水可用，因存糧都已經吃完，並擔心高齡99歲父親的身體狀況，才會向外求救。

因住處生活條件不佳，員警和消防人員決定將3人救下山，先協助3人通過坍方處，再將3人帶到派出所，並連繫社會局、太平區公所，決定暫時將3人安置，老翁和家人都非常感謝員警和消防人員的協助。

台中99歲陳姓老翁和女兒、女婿受困太平山區，員警和消防人員徒步穿越坍方路段送物資，並將3人救下山。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法